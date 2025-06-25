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今熱爆恐飆極端高溫！午後雷陣雨範圍更廣 下周不排除颱風生成

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

這幾天的天氣高溫炎熱，中午過後有午後雷陣雨的天氣型態。中央氣象署預報員李孟軒表示，要留意的是接下來幾天，午後雷陣雨的範圍預估比昨天廣一些，降雨的量質也會比較大一些，外出建議要攜帶雨具備用，前往山區要留意天氣變化。

目前天氣概況，李孟軒表示，今天台灣上空的雲量還是相當少，中午前後氣溫偏高，中午過後留意會有午後雷陣雨發展起來。

熱帶系統方面，李孟軒表示，目前在南海上有一個低壓，未來可能會有發展空間，不過它很快地往西北方向，朝廣東一帶前進，強度發展有限，對台灣天氣沒有什麼影響。

李孟軒表示，在日本南方海面的聖帕颱風，已經在今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓，預估強度持續減弱，對日本的影響相對較小。

另外，李孟軒表示，在菲律賓東方海面，有一些熱帶雲系在消消長長，目前沒有比較明顯的對流發展起來，未來不確定性還是比較大；預估要再等個幾天，比較快的話在周末這段時間，可能在菲律賓東方海面逐漸有些環流組織起來，屆時模式預測的未來走向相對會比較明朗一點，之後再來評估是否會對台灣天氣造成影響。

他說，目前看起來，的確在這個區域未來有熱帶性低氣壓或是颱風的發展，但等到周末或下周機率會比較高一些。

今天高溫預測方面，李孟軒表示，今天整體上普遍高溫可以來到32至35度左右，澎金馬也有31至33度。大台北地區、中南部比較內陸區域、花蓮縱谷這一帶，還是有機會出現36度以上的高溫。

未來降雨趨勢，李孟軒表示，周五之前還是比較偏向午後雷陣雨的發展，整個西半部地區、東半部山區還是會有局部雷陣雨，今明兩天降雨熱區主要是位在中南部地區和北部山區，可能會有局部大雨，尤其今天中南部近山區平地或山區部分可能會有短延時豪雨發生。

他說，台灣東方有一個逆時針旋轉的環流，就是冷心低壓所在範圍，預估未來移動方向會朝台灣方向移動，會帶來高層雲系偏冷的情形，所以整體的大氣會呈現不穩定的狀態。它接近或通過的時候，會造成午後的雷雨發展，強度會強一點，中午過後或到晚上發展的時間會久一些。

李孟軒表示，到了周五，整體上還是比較偏向午後雷陣雨發展，局部大雨區域預估在南部地區、中部以北山區。周六之後，可能會有一些南方雲系北移情形，屆時南部和東半部可能會有間歇性陣雨發生。預估周日、下周一水氣相對較多一點，所以在中部地區也可能會有些陣雨，其他地區大致上午後雷陣雨的情形，午後雷陣雨的範圍還是會比較廣一些。

最近氣溫依舊偏高，李孟軒表示，普遍可以來到32至35度，局部有36度以上高溫。

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市、彰化縣、台南市、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市、雲林縣、屏東縣、花蓮縣為黃色燈號。

今天高溫預測。圖／中央氣象署提供
今天高溫預測。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
最近氣溫依舊偏高，普遍可以來到32至35度，局部有36度以上高溫。本報資料照片
最近氣溫依舊偏高，普遍可以來到32至35度，局部有36度以上高溫。本報資料照片

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