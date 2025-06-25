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暑假出遊當心 違法日租套房新北最重罰200萬

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市觀旅局與社區管委會合作，於接獲疑似日租案件時，即赴現場查察。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局與社區管委會合作，於接獲疑似日租案件時，即赴現場查察。圖／新北市觀旅局提供

暑假旅遊旺季登場，新北市觀旅局提醒民眾規劃出遊行程時，應選擇合法旅館或民宿，避免誤入住非法日租套房，不僅恐有安全疑慮，經查獲最重可處新臺幣200萬元罰鍰。

日租套房是違法旅宿常見的經營模式，業者通常會透過國外的訂房平臺刊登住宿資訊，且經常須等訂房完成才會提供住宿地點的正確地址。由於日租套房大多都隱身在一般的集合住宅及公寓大廈裡，乍看與普通民宅無異，但非法日租套房除了無依法投保公共意外責任險外，也不符合建管、消防等相關法令規範，旅客住宿的安全及消費權益都無法得到妥善的保障，因此，提醒民眾外出旅遊時一定要選擇合法的旅宿入住，以保障自身權益。

為防不肖業者經營非法日租，造成鄰近住戶的居住環境變得複雜、安全疑慮增加等相關治安問題，新北市府加強取締未合法取得旅館、民宿業登記證業者擅自於網路訂房平臺刊登招攬住宿廣告之蒐證工作，但凡查獲違法經營旅宿業務之情形，都將以違反發展觀光條例裁處新臺幣10萬元以上200萬元以下罰鍰，為維護自身的住宿安全及權益，民眾應拒絕入住非法的日租套房，也勿擅自經營所謂日租套房。

民眾若欲安排暑期旅遊，可利用「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客臉書粉絲專頁」查詢豐富多樣的旅遊行程，探訪本市具有人文特色的旅遊資訊外，也可透過「台灣旅宿網」找尋合法旅宿。

套房 住宿

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