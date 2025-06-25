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暑假出遊 高公局提醒加強車況保養

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

暑假即將來臨，高速公路將湧入大量出遊車潮。高速公路局提醒用路人，暑期天氣對流旺盛，易有強降雨與高溫等劇烈天氣狀況，出遊前應加強車輛保養，行駛途中亦請注意強降雨和高溫導致火燒車風險，做好充分準備，確保行車安全。

高公局表示，夏季高溫狀態下，車輛如有機械故障或漏油、漏水等現象，易增加事故發生風險，請用路人平時即應注意車輛保養工作，行車前妥為檢查五油(燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油)、三水(引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水)及輪胎胎紋、胎壓與外觀等；同時確認儀表板指示燈有無亮起或引擎運轉有無異音(詳如附圖1)，如有相關異常情形，請儘快至保養廠進行檢修，以降低車輛故障機率。

高公局提醒用路人，行駛途中如遇強降雨，請開亮大燈，保持較長的跟車距離，儘量遠離大型車並避免任意變換車道或緊急煞車。若遇到水漂現象，請保持鎮定並立即放開油門，緊握方向盤穩定行駛方向，讓車輛自然減速至恢復控制，切勿急踩剎車，以免失控打滑。若能見度太差，建議就近駛往服務區，稍作停等後再出發，或下交流道改走地方道路。

另行進間若發現車輛有引擎過熱(如冷卻液溫度過高警示燈亮起或引擎蓋冒出白煙)、車內有異味或其他異常狀況，建議先將車輛移至外路肩，開啟危險警告燈，並於車後50至100公尺處設置車輛故障標誌，車內人員全部離開車輛，移動至安全處所，並利用高速公路1968App的警政報案功能、撥打1968專線或緊急電話通報求援。

最後，高公局呼籲，因應暑假期間高溫炎熱與強降雨等天氣危害風險，請用路人加強車況保養，行前做好車輛檢查，行駛中遵守相關行車規定、注意車前動態及車輛運作情形，避免發生車輛故障或火燒車等事故，以維護自身安全及行程安排。

高速公路 高溫

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