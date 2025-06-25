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白袍人生學院玩轉醫界 百位醫師學短影音與媒體趨勢

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
白袍人生學院舉辦高峰年會，邀請13位跨醫療、行銷、風水、多元領域講者，分享從知識到人脈，打造白袍職涯新思維，玩轉醫療界。圖／主辦單位提供
白袍人生學院舉辦高峰年會，邀請13位跨醫療、行銷、風水、多元領域講者，分享從知識到人脈，打造白袍職涯新思維，玩轉醫療界。圖／主辦單位提供

白袍人生學院舉辦高峰年會，邀請13位跨醫療、行銷、風水、多元領域講者，分享從知識到人脈，打造白袍職涯新思維，玩轉醫療界。白袍人生學院院長張益豪醫師表示，希望透過活動，讓醫師多面向職涯一次搞定，並且提供拓展人脈連結。

老獅說媒體學院創辦人LION分享「創造短影音的快速行銷爆點」，老獅說表示，台灣民眾透過手機獲取資訊，進行娛樂或是消費已經成為主流，短影音存在龐大市場。醫師透過短影音對民眾衛教，傳遞健康資訊，建立品牌。有五大關鍵因素，包含引起興趣，創造需求，找到熱賣點，強化慾望以及增加信任感。

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真，分享「提升醫師個人品牌與媒體曝光度」。張宜真認為，醫師要建立品牌，要展現專業，盤點醫療特色，讓民眾信任。

張宜真也分享6大策略，包括新聞一定要新有創意、有話題搭上時事、文字淺顯易懂、一張照片勝過千言萬語。以及結合年慶活動，打造友好媒體關係，最後她也分享如何以故事、0元行銷，衝上媒體版面全國版。

張益豪也分享「第二間診所的人生覆盤」，再由講者分享主題，分別是醫學攝影師醫師高愷蓮「為什麼走出不一樣的人生」、張宜真「提升個人品牌與媒體曝光度」、老獅說媒體學院創辦人LION「創造短影音的快速行銷爆點」，林建佑醫師「行銷學:短世代的長行銷」。

還有產品經理魏銘賢「自動化管理，締造高效醫療團隊」、營運長羅偉誠「強化門診效率，優化病患體驗」、醫師陳欣湄「專業*自媒體*媒體*副業」，徐玉蘭老師「風水助力，打造正向就診空間」，黃煜晏醫師「趣味結合專業，提升醫患體驗」，口語表達王東明老師「強化口語表達，升級團隊協作」，中醫師77老大「如何經營自媒體短影音」，曹皓崴醫師「白袍經營實戰」等精彩分享。

該活動吸引上百位來自全台灣的醫師共襄盛舉，活動內容包含公關學、影音學、行銷學、人力學、數位學、斜槓學、玄學環境科學、魔術醫學、溝通學、自媒體經營學等。

白袍人生學院舉辦高峰年會，吸引上百位來自全台灣的醫師共襄盛舉，活動內容包含公關學、影音學、行銷學、人力學、數位學、斜槓學、玄學環境科學、魔術醫學、溝通學、自媒體經營學等。圖／主辦單位提供
白袍人生學院舉辦高峰年會，吸引上百位來自全台灣的醫師共襄盛舉，活動內容包含公關學、影音學、行銷學、人力學、數位學、斜槓學、玄學環境科學、魔術醫學、溝通學、自媒體經營學等。圖／主辦單位提供

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