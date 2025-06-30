整理包／7月新制上路！線上換護照放寬、家貓可不打狂犬疫苗 別忘登記領錢

2025年即將邁入下半年，7月起將有多項新制度實施，包含軍人優先登機、長輩聘外籍看護免評估、家貓不再強制施打狂犬病疫苗等等。《聯合新聞網》整理各項新制，供讀者參考。

1000元數位客家幣 符合條件不用抽就能領

為推動客家文化發展，客委會宣布7月起發放28萬份面額1000元的客家幣，提供18歲至49歲、114年通過客語認證民眾及客語家庭的民眾領取，符合不同資格的民眾可重複領取。

「有條件式線上申換護照」措施 再放寬適用對象

外交部指出，「有條件式線上申換護照」措施7月1日起再放寬適用對象，分別是有戶籍的成年人；護照已逾期或所餘效期少於6個月且未遺失；護照資料頁記載事項不需要變更。

持我國護照赴菲律賓 享14天免簽證待遇

菲律賓政府公告，自今年7月1日起，持有我國護照者可免簽證入境菲國停留14日。對此，外交部長林佳龍透過社群平台表示，菲律賓駐台馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）正式宣布，自2025年7月1日起，持台灣護照的國人赴菲律賓，可享有14天免簽證待遇，雙向互惠免簽證正式啟動，「是台菲情誼的重要突破與里程碑」。

軍人優先登機

交通部宣布，自7月起，國內六家國籍航空公司（華航、長榮、星宇、台虎、華信、立榮）將在台灣出發的國際航班提供現役軍人優先登機服務，向服役人員致敬。

濱海風力預報更精準

同時，中央氣象署也將在颱風警報發布期間，新增「濱海鄉鎮風力預報」服務，並在縣市首長視訊會議中強化解釋風力差異，以提升地方防災判斷能力。

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防空避難設施納入稽查

防空避難設備納檢申報制度正式實施，大型建築（可容納500人以上）將被要求通道暢通、照明良好，並在演習或戰時可啟用。違規者將依建築法開罰。專家提醒，舊公寓空間挪用嚴重，地方人力能否負荷實施仍有待觀察。

殉職人員殯葬費免收

殉職公務人員免收公立殯葬設施費用，適用對象包含警察、消防、義警、民防等。私立殯葬設施管理費須專款專用，管理費需劃分為「日常支出」與「急難支出」專戶，並強制投保，保障消費者權益。

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術後加速康復啟動

健保新增「術後加速康復計畫（ERAS）」，首波鎖定70歲以上高麻醉風險者進行髖關節與膝關節置換手術，預估2,600人受惠，目標縮短住院天數、提升照護效率。

眼唇化粧品、牙膏等產品需建檔

非藥用化妝品資訊建檔制度（PIF）進入第二階段，包含嬰兒用、眼唇用、牙膏、漱口水等產品，需建立完整產品資訊檔案，杜絕黑心商品，確保使用安全。

80歲以上長者聘外籍看護免評估

勞動部預計7月底起實施新制，80歲以上長者、70至79歲癌症二期以上患者聘請外籍看護可免除巴氏量表評估，採「重症與一般案件分流」。此舉可望縮短申請時程，估計將新增10萬輕症申請者。

此外，將擴大多元免評對象，包括有照護紀錄或特殊病症者。雖外界擔憂會造成「棄重選輕」情況，但官員表示，制度將同步建立配套以保障重症家庭權益。

家貓有條件免打狂犬病疫苗

農業部宣布，自7月1日起，家中飼養且外出時使用提籃、運輸籠等限制措施的室內貓，不再強制施打狂犬病疫苗。但若為放養型自由進出的貓，仍需施打。此舉考量疫苗副作用風險與家貓染疫機率極低。

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TISA專戶7月上路

TISA基金制度（台灣個人投資儲蓄帳戶）正式啟動，開放民眾建立長期投資帳戶，打造退休金第三支柱。只要24個月定期扣款不中斷，即可享零手續費、低管理費的優惠。

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IRS集中結算實施

新台幣利率交換（IRS）集中結算制度上路，提升市場透明度與交易安全。外資機構參與率已達100%，象徵台灣金融制度接軌國際的重要里程碑。

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台中銀行帳戶久未使用 將無法轉帳

台中銀公告，為保障客戶資安，從7月4日開始，帳戶只要太久沒登入網銀，就會把網銀額度、非約定帳戶轉帳額度直接歸零！這代表即使帳上有錢，雖仍可使用ATM領現，但無法轉帳、繳費、查詢。若需恢復使用，須本人持身分證件、第二證明文件與原留印鑑親赴分行辦理。

台北市／空氣第三區管制範圍 車輛不符規定挨罰

北市府2023年底針對新生南路至松江路南北向路段列為空氣第三區管制範圍，從7月起，進入該區域車輛若未符合管制規定，將依法處罰鍰500元至5000元不等，呼籲車主盡速完成車輛檢驗或取得標章，避免受罰。

桃園市／機車改裝排氣管認證上路

桃園市政府環保局為解決改裝噪音車輛擾民，配合環境部推動機車改裝排氣管認證管理登記至6月底「落日」，環保局表示，該局與市警局10個分局、86個派出所決定7月起，擴大實施依道路交通條例告發開罰，只要未經檢測登記認證機車依道交條例開罰900元至1800元，噪音超標再罰1800至3600元。

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基隆市／暖江橋 7月科技執法

市警局宣布，7月1日起在暖江橋啟用科技執法，以取締「砂石車行駛禁行路段」和源遠路闖紅燈、直行車占用轉彎專用車道等違規車輛。

南投縣／日月潭空品維護區7月起擴大執法

日月潭為國內外知名景點，為維護環境，成南投縣第一處空氣品質維護區，去年起展開第一階段管制，開罰未依規檢測排煙的「大型柴油車」共1391輛次；今年7月起再擴大執法，取締未完成排煙檢測的營業用柴油小客車、柴油小貨車。

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雲林縣／汽油汽車進入空品維護區 將開罰

雲林縣為改善空氣品質，已推動多處空氣品質維護區，禁止未定檢機車進入，並透過科技執法舉發違規車輛，已開罰1156件，今年7月將再新增崙背鄉東興國小周邊道路為空氣品質維護區，且率全國之先，首度將汽油汽車納入管制，未定檢車輛違規進入該區域，將依法裁處。

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高雄市／崗山之眼、旗津等景區納空維區 罰金500元起跳

高市環保局宣布，7月1日起，崗山之眼、旗津海岸公園、紅毛港文化園區與衛武營國家藝術文化中心等4處風景區及周邊道路也納入空維區，進出車輛的排氣要符合規定，否則面臨500元或2000元罰鍰。

屏東縣／小琉球三大保育措施上路 蛤板灣潮間帶將收費

小琉球觀光夯，暑假更是大旺季，為永續經營觀光及生態資源，屏東縣政府今年7月1日起推動三大項保育管制措施，包括蛤板灣潮間帶納管收取觀光保育費每名遊客60元、增設「龍蝦洞核心區」禁止人員進入，並為將海膽恢復為保育對象。