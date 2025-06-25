懶人包／衛福部核准2款失智新藥 適用對象、價格一次看

衛福部統計，65歲以上長者失智症盛行率達7.99％，推估全國失智者約35萬人，並以阿茲海默氏症占最多，目前食藥署針對緩解失智症核准兩款新藥，而台北榮總、亞東醫院、成大醫院、新北市土城醫院、台北市一森診所等醫療院所已正式開打。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，食藥署核准2款適用阿茲海默氏症早期患者的針劑，包括美國與日本合作研發的樂意保（Leqembi）、美國禮來藥廠研發的欣智樂（Kisunla），此兩款藥物為單株抗體藥物，無法逆轉失智症，但有助延緩病程。

甄瑞興說，患者在接受治療前，須完成澱粉樣蛋白正子攝影、腦部影像檢查和APOE基因檢測等評估，全台推估約13萬名患者符合用藥條件。

Ｑ：新藥適用對象？

Ａ：針對早期阿茲海默症型失智症，即輕度認知障礙或輕度阿茲海默症。

Ｑ：新藥施打及延緩病程時間？

Ａ：樂意保（Leqembi）：由日本衛采與美國百健共同研發，每2周施打一針，1年半後可延長為每月施打一次。類澱粉累積較低的早期患者可減緩至51%，約延緩3年進入中重度的時間。

欣智樂（Kisunla）：由美國禮來開發，每月施打一針，研究指出約66%患者在1年後可完全清除類澱粉蛋白；其餘則需約1.5年。部分患者在清除後可暫停施打，但仍需定期追蹤。有助降低50%進展到中度失智風險，或延緩病程約4至5年。

臨床數據顯示，極少數患者可能出現腦水腫或點狀出血等副作用，須搭配影像監測，確保療程安全。

Ｑ：新藥不建議施打族群？

Ａ：1年內曾有中風或癲癇發作病史；同時攜帶APOE(ε4/ε4)基因者；或正服用抗凝血劑者皆屬高風險族群。

Ｑ：新藥藥費？

Ａ：每年約100萬至150萬元

Ｑ：新藥是否納健保？

Ａ：健保署署長石崇良日前表示，其中一款新藥已提出健保給付申請，正進行醫療科技評估，另一款也有意願申請。醫療科技評估約45天，但實際時間仍要看藥廠提供資料的完整性，包括臨床試驗結果、真實世界療效數據、成本效益分析、對健保財務的影響等，最快年底進入專家會議再進行討論。