快訊

立委陳瑩罷免案遭告發偽造連署 北檢約談國民黨中央黨部組發會黨工

美元走弱 台幣升破29.5關卡 最高29.38升幅冠亞幣

平價親民摺疊手機來了！三星被爆Galaxy Z Flip FE亮相7月發表會

聽新聞
0:00 / 0:00

懶人包／衛福部核准2款失智新藥 適用對象、價格一次看

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
失智症新藥正式抵台，亞東醫院護理人員日前於診間為早期阿茲海默症83歲女性患者施打藥劑。本報資料照片
失智症新藥正式抵台，亞東醫院護理人員日前於診間為早期阿茲海默症83歲女性患者施打藥劑。本報資料照片

衛福部統計，65歲以上長者失智症盛行率達7.99％，推估全國失智者約35萬人，並以阿茲海默氏症占最多，目前食藥署針對緩解失智症核准兩款新藥，而台北榮總、亞東醫院、成大醫院、新北市土城醫院、台北市一森診所等醫療院所已正式開打。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，食藥署核准2款適用阿茲海默氏症早期患者的針劑，包括美國與日本合作研發的樂意保（Leqembi）、美國禮來藥廠研發的欣智樂（Kisunla），此兩款藥物為單株抗體藥物，無法逆轉失智症，但有助延緩病程。

甄瑞興說，患者在接受治療前，須完成澱粉樣蛋白正子攝影、腦部影像檢查和APOE基因檢測等評估，全台推估約13萬名患者符合用藥條件。

Ｑ：新藥適用對象？

Ａ：針對早期阿茲海默症型失智症，即輕度認知障礙或輕度阿茲海默症。

Ｑ：新藥施打及延緩病程時間？

Ａ：樂意保（Leqembi）：由日本衛采與美國百健共同研發，每2周施打一針，1年半後可延長為每月施打一次。類澱粉累積較低的早期患者可減緩至51%，約延緩3年進入中重度的時間。

欣智樂（Kisunla）：由美國禮來開發，每月施打一針，研究指出約66%患者在1年後可完全清除類澱粉蛋白；其餘則需約1.5年。部分患者在清除後可暫停施打，但仍需定期追蹤。有助降低50%進展到中度失智風險，或延緩病程約4至5年。

臨床數據顯示，極少數患者可能出現腦水腫或點狀出血等副作用，須搭配影像監測，確保療程安全。

Ｑ：新藥不建議施打族群？

Ａ：1年內曾有中風或癲癇發作病史；同時攜帶APOE(ε4/ε4)基因者；或正服用抗凝血劑者皆屬高風險族群。

Ｑ：新藥藥費？

Ａ：每年約100萬至150萬元

Ｑ：新藥是否納健保？

Ａ：健保署署長石崇良日前表示，其中一款新藥已提出健保給付申請，正進行醫療科技評估，另一款也有意願申請。醫療科技評估約45天，但實際時間仍要看藥廠提供資料的完整性，包括臨床試驗結果、真實世界療效數據、成本效益分析、對健保財務的影響等，最快年底進入專家會議再進行討論。

失智症 健保署

延伸閱讀

空汙易誘發失智 醫界、環團盼加強監控

土城醫院也開打 76歲極輕度阿茲海默症 打首劑失智新藥

預防失智該怎麼吃？高齡專家：三餐多吃深綠色蔬菜

雲嘉南地區首例 成大醫院為76歲長者施打失智症新藥

相關新聞

大台北高溫上看38度！午後雷陣雨熱區擴大 7月初可能有颱風接近台灣

今天各地為晴午後多雲短暫雨的天氣型態，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，環境東南到偏南風，隨著環境風向轉變，午後雷陣雨的...

冷心低壓逼近周末前防大雷雨 下周熱帶擾動可能趨向台灣以東海域

即將揮別梅雨季，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，5至7天內溫度可能不容易有明顯下降的機...

專家：國人10大死因 全與空汙有關

空汙無所不在，嚴重威脅國人健康，專家表示，國人十大死因全與空汙有關，且空汙已被證實是引起失智的關鍵風險因子，籲政府將空汙...

超細懸浮微粒PM0.1增心血管肺部疾病風險 環境部：明年啟動試驗監測

世界衛生組織於2021年發布的《全球空氣品質指引》，針對主要空氣汙染物對人類健康的影響所提出的建議，其中超細懸浮微粒（P...

恐雙颱接力生成？ 吳德榮指它侵台機率激增、威脅加大

近期天氣高溫炎熱，昨天各地區最高氣溫約在36至38度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天...

受暴婦女 平均忍4.2年通報

「家庭暴力防治法」立法昨滿廿七周年，但家庭暴力通報仍逐年增加，去年達十七萬九一○七件。其中，親密關係家暴通報案件占八萬五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。