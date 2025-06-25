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每天排便不等於健康！大腸癌年輕化3大警訊別輕忽 醫：許多人早期無症狀

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師黃軒也曾提醒，年輕人罹患大腸癌的風險正逐年攀升。 圖／ingimage
醫師黃軒也曾提醒，年輕人罹患大腸癌的風險正逐年攀升。 圖／ingimage

針對許多人對排便頻率的疑問，大腸直腸外科醫師陳威佑在臉書指出，所謂「每天排便才健康」並非絕對。正常的排便頻率可從一天3次到一週3次不等，只要排便過程順暢、沒有腹痛或需過度用力，基本上都屬於健康範圍。不論是每天3次或每兩、三天1次，只要規律、無不適，就不必太過擔心。

陳威佑說，除了頻率之外，糞便的形狀與顏色也能反映腸道健康。健康的糞便應呈現香蕉狀、質地適中，顏色為黃褐或深棕色。若長期規律排便，卻突然出現頻率改變，就應提高警覺，可能是腸道異常的警訊。

臨床提醒，若出現以下三種情況，且持續三週以上，就應盡快就醫，包括：排便習慣突然改變、便秘伴隨腹脹或血便，以及長期腹瀉、解便感不乾淨。這些狀況可能與腸躁症、大腸息肉，甚至大腸癌有關，千萬不可忽視。

陳威佑強調，腸道健康與排便息息相關，尤其大腸癌早期幾乎無症狀，排便習慣改變往往是重要線索。建議50歲以上民眾應定期接受糞便潛血檢查，如結果為陽性，則應進一步接受大腸鏡檢查，以利早期發現、早期治療。

另外醫師黃軒也曾提醒，年輕人罹患大腸癌的風險正逐年攀升。研究指出，每天喝兩杯含糖飲料者，其罹癌風險為未飲用者的2.18倍；即使僅每日一杯，風險也提升16%。尤其若青少年（13至18歲）時期每天增加一杯含糖飲料，成年後罹癌機率將增加32%。糖分對腸道的長期刺激可能造成更大損害。

根據美國統計，有多達63%的成年人每天至少飲用一杯含糖飲料。黃軒推測，這也可能是大腸癌年輕化現象背後的重要因素之一。盡量改以白開水、無糖茶、天然果昔取代含糖飲料較佳。

大腸癌

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