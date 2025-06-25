超細懸浮微粒PM0.1增心血管肺部疾病風險 環境部：明年啟動試驗監測

世界衛生組織於2021年發布的《全球空氣品質指引》，針對主要空氣汙染物對人類健康的影響所提出的建議，其中超細懸浮微粒（PM0.1）會增加全身性發炎、心血管及肺部等疾病的發生風險。環境部說，雖然目前全球對於PM0.1的監測數據和流行病學證據仍相對有限，但環境部將在2026年起於台中市及高雄市的部分空氣品質監測站進行PM0.1的試驗性監測，逐步建構我國PM0.1的穩定監測。

立法院衛環委員會今天邀請環境部進行「因應歐盟管制超細懸浮微粒（PM0.1），我國空汙管制政策如何精進、提升，保障國人健康安全」專題報告，並備質詢。

環境部常務次長沈志修表示，依據WHO指引內容，超細懸浮微粒（Ultrafine Particles, UFP）是指空氣動力學直徑小於或等於0.1微米的顆粒物（即PM0.1），大小僅頭髮的1／700。由於其質量極小，超細懸浮微粒的濃度通常以單位體積空氣中的顆粒數濃度（PNC）來表示，例如每立方公分的顆粒數。

然而，目前國內關於PM0.1的監測數據與本土研究成果仍相對有限，尚難全面掌握其汙染來源與特性。為強化未來空氣品質管理科學依據，環境部已將PM0.1相關議題正式納入《空氣品質政策白皮書》，作為我國未來10年空品管理的重要方向，環境部也將在2026年起於台中市及高雄市的部分空氣品質監測站進行PM0.1的試驗性監測，逐步建構我國PM0.1的穩定監測。

沈志修坦言，WHO指引明確指出，盡管有證據表明PM0.1對健康構成威脅，但目前「尚無足夠的證據來精確推導PM0.1濃度達到多少時，會導致多大程度的健康風險增加的問題。