入夏嘉義縣市劇烈天氣變化 最高溫及最多雨出現這裡令人驚…

入夏，嘉縣市1日以來天氣劇烈變化，高溫強降雨交錯出現，引起民眾關注生活與農業影響。根據中央氣象署嘉義氣象站統計，截至昨天以竹崎鄉獨立山地區累計降雨量584毫米，成為全縣市最多雨地區；最高氣溫則出現在偏鄉鹿草鄉，6月中旬曾飆破攝氏36.4度，創下入夏以來新高。

氣象人員分析，嘉義「高溫多雨」氣候型態，與梅雨鋒面活動頻繁及西南季風增強有密切關係。6月初開始，梅雨鋒面接連南北擺盪，在嘉義上空徘徊，加上午後熱對流發展旺盛，造成山區常出現局部性豪雨。獨立山地處中央山脈西側，海拔較高且迎風面突出，易受水氣堆積影響，成為降雨集中地區。

嘉義氣象站說，6月至今累計雨量最多前3名：竹崎鄉獨立山584.5 毫米，其次阿里山頭棟540毫米，頭棟指的是阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台及小笠原山觀景台，這2處是賞日出雲海熱門地點；第3是阿里山鄉里佳村488毫米。

最高溫前3名：鹿草鄉攝氏36.4度；其次新港鄉36.2度，第3名竹崎鄉35.5度，高溫出現在中午至下午2時；高溫出現在老人比例高的偏鄉鹿草，未出現在人口住宅密集嘉市，讓人感到意外，近年熱島效應加劇，導致白天氣溫上升快速，成為嘉縣內高溫熱點；氣象站說，高溫形成有多項外在條件，6月中旬強烈陽光直射，加上西南風帶來乾燥空氣，使得鹿草氣溫一度飆高至36.4度，屬橙色高溫警戒範圍。