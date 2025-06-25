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入夏嘉義縣市劇烈天氣變化 最高溫及最多雨出現這裡令人驚…

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
6月至今嘉義縣市最高氣溫出現在偏鄉鹿草鄉，6月中旬曾飆破攝氏36.4度，創下入夏以來新高。圖／取自鹿草鄉公所臉書
6月至今嘉義縣市最高氣溫出現在偏鄉鹿草鄉，6月中旬曾飆破攝氏36.4度，創下入夏以來新高。圖／取自鹿草鄉公所臉書

入夏，嘉縣市1日以來天氣劇烈變化，高溫強降雨交錯出現，引起民眾關注生活與農業影響。根據中央氣象署嘉義氣象站統計，截至昨天以竹崎鄉獨立山地區累計降雨量584毫米，成為全縣市最多雨地區；最高氣溫則出現在偏鄉鹿草鄉，6月中旬曾飆破攝氏36.4度，創下入夏以來新高。

氣象人員分析，嘉義「高溫多雨」氣候型態，與梅雨鋒面活動頻繁及西南季風增強有密切關係。6月初開始，梅雨鋒面接連南北擺盪，在嘉義上空徘徊，加上午後熱對流發展旺盛，造成山區常出現局部性豪雨。獨立山地處中央山脈西側，海拔較高且迎風面突出，易受水氣堆積影響，成為降雨集中地區。

嘉義氣象站說，6月至今累計雨量最多前3名：竹崎鄉獨立山584.5 毫米，其次阿里山頭棟540毫米，頭棟指的是阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台及小笠原山觀景台，這2處是賞日出雲海熱門地點；第3是阿里山鄉里佳村488毫米。

最高溫前3名：鹿草鄉攝氏36.4度；其次新港鄉36.2度，第3名竹崎鄉35.5度，高溫出現在中午至下午2時；高溫出現在老人比例高的偏鄉鹿草，未出現在人口住宅密集嘉市，讓人感到意外，近年熱島效應加劇，導致白天氣溫上升快速，成為嘉縣內高溫熱點；氣象站說，高溫形成有多項外在條件，6月中旬強烈陽光直射，加上西南風帶來乾燥空氣，使得鹿草氣溫一度飆高至36.4度，屬橙色高溫警戒範圍。

6月降雨日數強度高受氣候變遷影響，極端氣候事件頻率增加，未來類似「高溫夾帶局部暴雨」情形恐成為常態，建議民眾特別留意氣象預報。大雨造成台3級中埔鄉山區部分路段坍方，對部分山區果園造成落果及土壤流失現象，須警惕高溫導致農作作乾枯，灌溉及病蟲害防治更需積極因應。

入夏，嘉縣山區1日以來降雨豐，讓仁義潭水位止跌回升。記者魯永明／攝影
入夏，嘉縣山區1日以來降雨豐，讓仁義潭水位止跌回升。記者魯永明／攝影

高溫 阿里山 嘉義

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