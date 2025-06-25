小朋友感冒長輩指「吹冷氣造成」 名醫幫喊冤：兩原則要做到

吹冷氣真的會導致感冒嗎？婦產科名醫蘇怡寧發文，稱吹冷氣並不會導致感冒，強調「感冒是病毒造成的」，但要注意清理濾網，也提醒不要開太冷，否則會使免疫力下降。

婦產科名醫蘇怡寧在臉書發文，曬出對話紀錄的擷圖，一名網友詢問他小朋友感冒是否跟吹冷氣有關，因為只要小朋友一有感冒症狀，長輩都會說是吹冷氣造成的，但天氣真的很熱，他真的很想吹冷氣。對此，蘇怡寧再三強調，感冒是「病毒」造成的，吹冷氣不會導致感冒。

蘇怡寧補充吹冷氣要注意的事項，首先冷氣濾網一定要清理，否則容易產生塵蟎、黴菌等過敏原，冷氣溫度也不要開太低，不然與外面溫差太大，忽冷忽熱會導致免疫力稍微下降。

此文一出，不少網友認為冷氣很「無辜」，「感冒怪吹冷氣，拉肚子怪吹冷氣，過敏也怪吹冷氣，冷氣：到底甘我什麼事？」、「冷氣表示好無辜呀」、「阿嬤會說，冷氣有病毒」、「就像長輩都會說，頭痛一定是吹風造成的一樣，風兒何其無辜」。

也有網友指出其他長輩錯誤的觀念，「還有吃冰也會感冒喔，吃冰也會咳嗽喔」、「我婆婆說，不能讓小孩太興奮 笑太開心，不然容易猝死」、「我還聽到孩子淋到雨會氣喘的」、「還有那種打個噴嚏在那邊說冷氣開太強」、「還有淋雨會感冒」。