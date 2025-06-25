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大台北高溫上看38度 午後雷陣雨熱區擴大 7月初可能有颱風接近台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天白天高溫持續明顯，中南部內陸地區及雙北要注意有35度以上高溫出現，台北盆地亦累積熱能，局部有36至38度高溫機會。本報資料照片
今天白天高溫持續明顯，中南部內陸地區及雙北要注意有35度以上高溫出現，台北盆地亦累積熱能，局部有36至38度高溫機會。本報資料照片

今天各地為晴午後多雲短暫雨的天氣型態，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，環境東南到偏南風，隨著環境風向轉變，午後雷陣雨的雨區稍擴大，西半部局部地區將有短暫雨機會。大台北地區、桃園以南近山地區、宜蘭山區及中南部山區，注意較大雨勢發生，有大雨可能。

溫度方面，薛皓天說，今天白天高溫持續明顯，中南部內陸地區及雙北要注意有35度以上高溫出現，台北盆地亦累積熱能，局部有36至38度高溫機會，昨天雙北就有幾處高溫在37度以上。

薛皓天表示，明天環境轉偏東到東南風，有高層冷心低壓接近台灣附近，整體水氣增多，各地大致上維持晴午後多雲雷陣雨天氣。午後雷雨區廣闊，預報顯示心北及宜蘭交界、竹苗山區、台南高雄山區及各地近山地區都有較大雨勢機會。大台北地區、中南部內陸地區仍有35度以上高溫，高溫仍有33至36度，晚間迎風面的東半部轉多雲有短暫雨天氣。

周五環境為偏東風到東南轉偏南風，薛皓天表示，持續受高空冷心低壓影響，中南部雲量偏多，大致為多雲時晴天氣，其餘地區為晴時多雲天氣。午後轉多雲雷陣雨天氣，由於高層為西南風，導致中南部受南方水氣移入，雨勢略明顯，桃園以北山區及大台北地區仍有較大雨勢發生機會。高溫略下降，各地高溫約32至35度。

近期高溫明顯，紫外線強，薛皓天表示，戶外工作者建議多補充水分、做好防曬措施，並適時休息，以防中暑或熱衰竭。

至於颱風動態，薛皓天表示，目前在南海有熱帶擾動發展，預計會往海南島移動，不影響台灣。周末在菲律賓東側至關島一帶的大低壓槽，有熱帶擾動在發展，周六或周日有形成熱帶性低氣壓的可能，預估在7月初期有機會形成颱風，並有接近台灣的趨勢。目前仍處於在預報的環境內，是否有新的颱風發展，仍要等熱帶性低氣壓形成後才會稍明確。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 颱風

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