未來1周午後西北雨明顯 賈新興：不排除7月初有熱帶系統接近台灣海域

未來10天天氣重點，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來1周西半部午後西北雨明顯，明起至下周一台中以南沿海清晨易有局部短暫雨；今天起南海一帶低壓帶的發展初步評估發展機率不高，需加強關注周日後菲律賓東方外海一帶熱帶系統發展的機率及其後續移動趨勢。

近期天氣趨勢，賈新興說，明天，午後西半部及宜蘭有局部短暫陣雨。周五清晨，宜花東沿海及台中以南有局部短暫雨，午後西半部及宜蘭有局部短暫陣雨。周六，午後西半部及宜花東山區有局部短暫陣雨。周日水氣移入，台南以南有零星短暫雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨。下周一清晨，台中以南沿海有零星短暫雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周二，午後竹苗以南山區有零星短暫陣雨。下周三，午後北北基宜及竹苗以南山區有零星短暫陣雨。下周四，桃園以北、宜花東及屏東有陣雨，午後西半部亦轉有陣雨。下周五，全台有陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

至於今年第2號颱風聖帕，已於今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓。賈新興表示，另外，觀察今天起南海一帶低壓帶的發展，初步評估發展機率不高。需加強關注周日後，菲律賓東方外海一帶，熱帶系統發展的機率及其後續移動趨勢。除美國GFS預測外，各AI及歐洲模式預測顯示，不排除7月初有熱帶系統接近台灣附近海域的機率。3天前的颱風路徑預報誤差約200公里左右。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。