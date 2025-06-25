冷心低壓逼近周末前防大雷雨 下周熱帶擾動可能趨向台灣以東海域

即將揮別梅雨季，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，5至7天內溫度可能不容易有明顯下降的機會，天氣型態還是維持午後雷雨為主，暫時沒有顯著的天氣系統影響，大環境風向也持續是偏南風，帶來南方的暖熱空氣，因此高溫不退的情況可能還要再延續一陣子。

來到6月下旬後半，吳聖宇表示，也來到一年當中最熱的一段時間，連續數日台灣島上的午後熱對流都不是很明顯，配合南風暖空氣以及強烈的強光照射，各地的溫度高，很多地方有34至36度的高溫發生，局部單點甚至有37至38度或以上的高溫。連續多天的高溫對身體健康的影響更為嚴重。

今天維持太平洋高壓外圍偏南到東南風環境的影響，吳聖宇表示，要注意的仍是午後的熱對流系統，由於南海的熱帶擾動96W正逐漸趨向廣東西部沿岸，有些水氣逐漸被帶上來，今天的午後熱對流降雨比前兩天明顯許多，有出現局部大雷雨的機會，對流發展後也比較容易往西半部平地擴展，午後外出注意天氣變化。

至於96W本身則是會快速接近廣東西部沿岸，吳聖宇表示，明天可能就會進入廣東陸地，雖然發展時間短暫，但是在明天登陸之前，留意會不會增強為熱帶性低氣壓。對台灣來說，它的外圍環流帶來的水氣將逐漸增多，今天逐漸開始影響，明後天台灣附近以及南方海面的環境水氣可能還會更多一些，持續造成台灣島上熱對流雷雨容易發生的環境條件。

吳聖宇表示，目前東亞的衛星雲圖上最醒目的存在，位於台灣東方的巨大冷心低壓（Cold Core Low），這是一種存在於大氣高層的低壓系統，通常只能在衛星的水氣頻道雲圖中看到它，發展的很明顯的話，從其他頻道的雲圖中也可以看到具有旋轉特徵的雲層分布。

冷心低壓對於天氣最大的影響，吳聖宇表示，就是會造成大氣的不穩定度提高，尤其是接近陸地時再配合地形、熱力作用或是其他的次環流共同作用，容易產生旺盛的熱對流系統帶來大雷雨現象。

吳聖宇表示，預估台灣東邊這個冷心低壓在明後兩天就會通過台灣南端，周六進入大陸華南後逐漸減弱，並且遠離。由於它的接近以及通過，再配合上述提到台灣附近的環境水氣增多情況，一直到周末都要注意熱對流發展，大雷雨機會高，特別是在各地山區以及西半部地區。

下周一之後就準備要進入7月份，吳聖宇表示，目前的預報資料仍然持續預測7月上旬在菲律賓以東到關島附近海面有熱帶擾動發展的機會，大趨勢來看仍將趨向台灣以東、琉球以南海域的可能性高。

但是他說，目前因為實際的擾動雛形還沒有形成，所謂的新颱風還是只存在於模式預報中的東西，因此仍只能當作趨勢上的參考。等到擾動雛形比較明確後，才有可能真正預估到底會不會影響台灣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。