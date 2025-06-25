恐雙颱接力生成？ 吳德榮指它侵台機率激增、威脅加大

近期天氣高溫炎熱，昨天各地區最高氣溫約在36至38度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天各地晴朗午後多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑；北部23至37度、中部24至36度、南部23至36度、東部23至36度。

吳德榮表示，今天山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，其中仍有局部較大雨勢。明天、周五高空冷心低壓移入，各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，但大氣不穩定度提高，午後的局部短暫陣雨或雷雨，有延續至晚間的機率。

周六至下周一各地為晴午後多雲，天氣偏熱，但他表示，台灣附近水氣增多，午後有局部短暫陣雨或雷雨，對流略增強、影響範圍略擴大；未來5天皆應注意氣象署發布的即時訊息。

下周二水氣減少，各地晴朗、午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。吳德榮表示，下周三至下周五的天氣，視熱帶擾動的發展及動向而定，需持續觀察。

近期有無颱風生成機率？吳德榮表示，歐洲系集模式（ECMWF）模擬圖顯示，關島附近有輕颱發展，緩慢向台灣方向逼近；侵擾台灣的機率由第7天（下周二）的10%，逐日提高至第10天（下周五）的50%；威脅加大，但仍有不確定性，應密切觀察更新資料的調整。

此外，吳德榮表示，南海未來3天（今天至周五）亦有熱帶擾動發展，成輕颱的機率約在30%以下，但即使被命名，也是朝向海南島一帶，無侵台機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。