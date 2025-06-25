聖帕颱風減弱為熱低 今高溫炎熱午後雷陣雨擴大 中南部防豪雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天上午高溫炎熱，午後驟雨。圖／中央氣象署提供
今天上午高溫炎熱，午後驟雨。圖／中央氣象署提供

今年第2號颱風聖帕，中央氣象署說，已於今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓，距離台灣約1930公里，朝日本東南方海面移動，對台灣天氣沒有影響。

氣象署說，今天各地大多為多雲到晴，恆春半島有零星短暫陣雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨，午後雷雨的範圍會向西半部擴展，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區容易有局部大雨發生，尤其中南部山區有局部短延時豪雨發生的機率。

溫度方面，今天各地高溫約32至35度，大台北、中南部及花蓮有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後、尚未下雨之前仍然悶熱，中午前後紫外線偏強，各地低溫約25至27度。

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市、彰化縣、台南市、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市、雲林縣、屏東縣、花蓮縣為黃色燈號。

明天各地大多為多雲到晴，恆春半島有零星短暫陣雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨；風向逐漸轉為偏東南風，午後雷陣雨的區域向西半部平地擴展，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區並有局部大雨發生的機率。

周五、周六各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，周五清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率。

周日至下周二南方雲系北移，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區雲量增多，午後有局部短暫雷陣雨，周日至下周一中部地區亦有局部短暫陣雨，中南部地區並有局部較大雨勢發生的機率。

下周三至下周五東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

本周後期南海至菲律賓東方海面為一大低壓帶，有利於熱帶系統發展，其發展趨勢及位置有較大不確定性，氣象署將持續密切觀察低壓帶中發展動態。

高溫 氣象署

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