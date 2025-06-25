柏林愛樂12把大提琴將來台 張正傑難忘為琴「卡」機位

柏林愛樂管弦樂團旗下唯一冠名子團體「柏林愛樂12把大提琴」，2025年亞洲巡演將於7月登台，於國家表演藝術中心台北、台中、高雄三館演出。該團與台灣大提琴家張正傑共同策劃，精選古典與跨界改編曲目，展現大提琴豐富的音色與無限可能。

張正傑表示，「柏林愛樂12把大提琴」的成軍，源於1972年在奧地利廣播的一次錄音，因極致演奏技巧大受歡迎，音樂家們決定組團。成團後的第一場音樂會演出，讓指揮家卡拉揚（Herbert von Karajan）大為驚艷，親自授予柏林愛樂管弦樂團的冠名許可。成團迄今超過50年。他們仍是柏林愛樂唯一許可冠名的團體，在國際上享有極高的品牌認同。

半世紀的音樂路，「柏林愛樂12把大提琴」團員橫跨三代，此次有一位新血加入。年僅26歲的Moritz Huemer 是列支敦士登人，姑姑是大提琴老師，他從小便對這個能發出高音優美的旋律，與低音厚重的音響而著迷，憧憬在柏林愛樂管絃樂團演出，這個願望在2025年實現。

「柏林愛樂12把大提琴」團員與大提琴家的張正傑有深厚的交情。每次巡迴演出，張正傑總以台灣的美食與人文風景引誘好友，無論如何都要把台灣列入巡演行程中。2010年，高雄衛武營尚未動工，該團便在炎熱的夏夜，於衛武營基地上露天演奏，吸引上萬人聆聽。

談到接待這些大提琴家們最特殊的經驗，張正傑透露是「為『琴』卡位」。他表示，大提琴裝盒後大小等同人身，對音樂家來說又是必須隨身攜帶的寶貝。而航空公司規定，大提琴要嘛放入貨艙，要嘛就得視為乘客買票。因此，每次音樂家們加12把大提琴，等於必須購買24張商務艙機票，成本超高。

張正傑表示，這次音樂會將呈獻最具代表性的經典作品，包括來自巴西作曲家維拉-羅伯斯（Villa-Lobos）的《巴西的巴赫》，法國作曲家佛瑞（Fauré）的《巴望舞曲》，以及捷克作曲家德沃札克（Dvořák）的《斯拉夫舞曲》。樂團最擅長的跨界演出，則有法國香頌《玫瑰人生》、電影配樂《鐵達尼號》與《虎豹小霸王》，以及優游於古典流行之間的創新樂曲，如融合古典與爵士風格的《德沃札克在搖擺》、充滿熱帶風情的《巴薩諾瓦風格的12把大提琴》等。