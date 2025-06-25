新生兒腸病毒 北部疫情升高恐熱到7月底

腸病毒疫情「北升南降」，北部明顯升高，疾管署預估，新生兒腸病毒流行期將延續至7月底。上周新增1例伊科病毒11型併急性下肢無力症狀個案，為中部4歲女童，此併發症相當少見，為國內7年來首見。

疾管署防疫醫師林詠青指出，該名女童身體健康，並無潛在病史，5月下旬陸續出現咳嗽、流鼻水、發燒、雙腿痠痛及頭痛等症狀，就醫後返家休養。6月上旬因走路變慢、下肢疼痛、背痛、無法蹲下等情形，多次掛號看診，第4度就醫時被收治住院。

林詠青表示，經檢查懷疑為橫斷性脊髓炎，且為神經異常，住進加護病房，並通報為急性下肢無力。糞便檢查顯示，伊科病毒11型陽性，確診為腸病毒重症，所幸目前康復出院，但仍須持續復健。

疾管署發言人羅一鈞指出，此為2018年後國內再次出現伊科病毒11型併急性下肢無力個案。目前社區檢出病毒以伊科病毒11型最多，占比3成3，其次為克沙奇A6型、A2型。

截至目前，今年累計8例腸病毒重症，造成5人死亡，為近6年同期最高。在8例重症個案中，5例為新生兒，造成4人死亡，皆與伊科病毒11型有關。羅一鈞提醒，2018年5至7月曾爆發1波伊科病毒11型疫情，導致7名新生兒重症、6人死亡。

上周腸病毒就診人次達6772人次，較前一周成長1成以上，雖已3周上升，但距離流行門檻仍有差距。疫情中心副主任李佳琳指出，上周全國各區疫情略有不同，高屏地區已見下降，北部則明顯升高，中、南區大致持平或小幅增加。