回響／衛福部：失智症納公衛優先任務

衛福部統計，六十五歲以上長者，失智症盛行率為百分之七點九九，患者逾卅五萬人，醫界民團呼籲政府盡速擬定國家級政策。對此衛福部表示，委託失智症協會研擬「失智政策綱領二點○plus」，將失智症為公衛優先任務，預計明年上路。

衛福部次長呂建德表示，「失智政策綱領二點○plus」採跨部會分工，國健署負責失智友善社會，勞動部主責針對失智者工作權提出推動計畫的衡量指標，並提出相關措施，如推動職務再設計服務計畫，失智者就業推動計畫等。

「失智政策綱領二點○plus」七大策略為，將失智症納入公衛優先任務、提升大眾對失智症的認識及友善態度、降低失智的風險，以及健全失智症診斷、治療、照護網絡，並普及對失智家庭照顧者的支持協助、建置失智症資訊蒐集與分析平台、推動失智症之研究與創新發展。

「失智政策綱領二點○plus」也將緊密銜接明年上路的「長照三點○」，放寬五十歲以下年輕型失智症患者可以利用長照社區據點資源，參與活動延緩失智，若同時合併失能者則可以申請長照服務，有助延緩病程進展，提供失智家庭更好的照顧支持。

長照司副司長吳希文指出，「失智政策綱領二點○plus」上路後，將加強布建失智社區據點、家庭照顧者支援據點等，以及一國中學區一日照中心，要求日照中心照服員接受失智照顧課程，強化培訓，提升照顧品質。國健署社區健康組長劉家秀說，將續推友善社區。