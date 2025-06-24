成美藝廊2026年展覽 7月起徵件

由頂新和德文教基金會營運的「成美藝廊」，即日起啟動二○二六年度展覽徵件，受理時間自七月一日至八月卅一日止，歡迎國內外藝術家、創作團體、文化機構與學校申請，共同參與展出。

一九八八年，成美藝廊在頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩推動下落腳彰化永靖，迄今累計觀展人次突破廿萬。藝廊設立初衷來自基金會創辦人魏應充「培育下一代的人文素養，是我們這一代的責任」的核心理念，以深耕在地、推動藝術美學、文化教育與社區參與為使命。

今年下半年，成美藝廊將有多檔精彩展覽，包括「台中市藝術家學會秋季聯展」，預計展出逾八十位藝術家作品。其後「離形．心象—林金田繪畫創作展」，由文化部前政務次長林金田策展，體現其對文化、生命與視覺語言的深刻體悟與長年創作歷程。

暑期後半段推出的「M-plus微光綻現—師生插畫聯展」，則聚焦青少年創作與插畫教育，呈現Z世代對生活、情緒與未來的觀察與想像。

頂新和德文教基金會指出，二○二六年度展覽徵件開放申請類別，橫跨東西方繪畫、雕塑、書法、攝影、陶藝、數位繪圖及複合媒材等，鼓勵具備在地連結、藝術生活化、美感教育推廣等特色主題提案。

•更多資訊請至頂新和德文教基金會官網或臉書粉絲專頁查詢，或下載申請簡章與展覽空間資訊介紹。