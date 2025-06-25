健康你我他／陪母親住院 病房甘苦談

母親今年98歲，昔日除了生產住過醫院，從未有過住院的經驗，去年春天卻因感冒導致肺炎必須住院治療。

初始只是小感冒，在診所就醫，症狀嚴重後，改去區域醫院就診，但沒病床，醫師開藥讓母親先回家休息，幾天下來，只見她沒精神、胃口不佳，幾乎在臥床睡覺。再次回診，終於等到一間單人病房，母親才得以住院好好地接受治療。

雖然單人病房所費不貲，但較不會受到打擾，可以安靜的休息。看護就由我和三姊輪值，省下的看護費用拿來住較舒適的病房，可謂「失之東隅，收之桑榆」。

三姊負責白班，我是夜班。母親因為水腫，喝進去的水與排出來的尿液都必須如實記錄，每天來上夜班的我都要牢記三姊交代的大、小事，連護理師都笑說：「妳倆又在交班啦！」

因為母親失智，不會認床，加上單人病房，沒有干擾，每晚都鼾聲如雷。反觀我，一則擔心母親如廁跌倒，二則半夜如廁仍要測量尿液並記錄，所以前幾天是提高警覺，難以入眠。

到了第四天，我因疲累竟沉沉入睡，凌晨三點母親自個兒悄悄起身坐在馬桶上，是沖水聲把我驚醒，睡眼惺忪的我忘了她不記得小便要改用尿桶，眼睜睜地看到尿液一沖不復返，母親卻像沒事般的說：「妳快睡！」這時我才意識到，若是住在多人的健保病房就不會發生這種事吧。