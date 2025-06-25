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飲食咀嚼不可少 喝原汁傷腦傷胃

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

現代人生活緊湊，許多事情都講求快速，連帶吃東西有時都以原汁取代。營養學專家洪泰雄說，咀嚼是大腦與身體的對話，咀嚼不只是為了把食物弄碎，更是人體啟動消化、吸收、能量調節、神經傳導與內分泌協調的第一道關鍵開關。若長期喝果汁不咀嚼，會讓口腔機能逐漸退化，還可能傷腦又傷胃。

洪泰雄指出，咀嚼會啟動副交感神經，促進唾液、胃酸、膽汁分泌，讓身體進入放鬆消化模式，加強吸收效率，安定神經、減少腸胃不適。且咀嚼能刺激顳顎關節、顏面神經與大腦前額葉，對記憶與專注有幫助。兒童與銀髮族每天有適量咀嚼，可以延緩退化、強化腦部功能。

洪泰雄說，喝濃縮原汁有許多限制，幾乎無唾液酵素參與，較難被大腦辨識為「吃了東西」，且吸收速度過快，易升糖、難控量，消化節奏被打亂，可能引起腸胃不適，而且無咀嚼，會減少腦部刺激與口腔功能鍛鍊。

「每次咀嚼不只是營養攝取，更是身體與大腦間的智慧對話。」洪泰雄強調，吃東西應慢慢吃、好好咬，整個消化系統與神經內分泌系統會因此配合更好地運作，這才是「吃」的真正奧義。

洪泰雄推薦多咀嚼食材選擇，包括牛蒡、白蘿蔔、芹菜等根菜類蔬菜，以及高麗菜、青花菜等十字花科蔬菜，水果類有芭樂、蘋果、柿子等「比較硬」的水果，避免長期只吃香蕉、葡萄這類軟質水果。乾貨類如小魚乾、海帶乾、香菇乾、魷魚絲，需多次咀嚼才有鮮味，但海鮮乾物須注意鈉含量，而菇類、海藻類、蒟蒻，適合減重與促進腸道健康。

洪泰雄說，每口飯應咀嚼20至30下，吃完一口再吃下一口，拉長用餐時間，並減少每次入口量，增加牙齒參與咀嚼的機會。

腸胃道 健康飲食

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