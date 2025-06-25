炎夏當心熱傷害 1妙招瞬降室溫

「夏至」剛過，全台持續高溫酷熱。林口長庚醫院臨床毒物中心兼任護理師譚敦慈表示，悶熱的室內環境可能引發中暑，尤其是通風不良的房間、頻繁進出冷氣房，易導致身體調節能力失衡。若熱到受不了，出現惡心、嘔吐、大量流汗、倦怠、無力、頭暈等不適症狀，就可能發生熱傷害，應立即降溫。

夏天真的好熱，未來氣溫可能天天破36℃，要慎防熱傷害，衛福部提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，外出時注意防曬、多補充水分。

譚敦慈分享，她的住家坐東朝西，俗稱的「西曬屋」，所以白天一定會拉上窗簾阻擋陽光，減少熱能進入室內；傍晚再打開窗簾，讓室內熱氣散發，改善悶熱感。另外，她會在一回到家時，先用濕布擦地板，「這招非常有用，濕布輕輕擦拭磁磚或木地板表面，同時打開循環扇，降溫、降燥熱有感。」

台灣夏天非常炎熱，如果下雨，會讓人感到悶熱和不舒服。譚敦慈指出，濕度會影響汗水蒸發，使人體無法有效散熱，尤其是當濕度超過60%，容易孳生黴菌誘發過敏問題，建議室內應加裝溫濕度計，當室溫超過28℃就開冷氣、濕度高於60%開除濕機，多管齊下維持最為舒適的範圍。

譚敦慈認為，應該善用科技產品，涼感衣、涼感床單真的可以有效降溫，通過物理降溫原理提升舒適感。「我每天一定會出門運動，除了避開早上10點至傍晚4點太陽最毒辣的時間，穿上涼感衣就不會濕濕黏黏，再把沾水的毛巾放在頸部，可以幫助身體散熱。」

「另一個降溫的方法，是隨時補充水分。」譚敦慈說，喝水最好以白開水為主，固定時間、水量飲用，千萬不要等到口渴才狂灌。她個人除了起床喝一杯溫咖啡外，其他時間都是飲用常溫開水，幫助促進新陳代謝，也不會過度刺激腸胃道，溫開水接近人體的核心溫度，更能幫助身體維持恆定溫度。