研究證實：PM2.5濃 增自殺風險

空氣汙染可能誘發失智，還可能提高自殺風險。一項本土研究發現，ＰＭ2.5濃度與年齡標準化自殺率有著密切關係，空汙指數如果改善，自殺率也會隨著下降，關鍵在於長期處於空氣汙染環境中，恐增加憂鬱、焦慮等負面情緒，從而引發自殺行為。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃指出，國內外研究均證實，ＰＭ2.5濃度增加，對心理健康有負面影響，增加憂鬱情緒，進而讓人想不開。

一項研究顯示，二○○八年至二○一九年間，台灣整體與高雄市ＰＭ2.5濃度與年齡標準化自殺率均呈下降趨勢，其中高雄市空汙改善幅度約五成，自殺率下降幅度達百分之十二點四八，證實空氣品質變好，有助於自殺防治。

葉光芃說，二○一三年至二○一七年期間，中國大陸執行「空汙改善行動計畫」，在ＰＭ2.5濃度明顯降低，估算共避免約一點三萬至七點九萬起自殺事件，同期自殺率下降約一成。反之，每增加一個標準差的ＰＭ2.5濃度，每周自殺率就會上升百分之二點五，其中六十五歲以上女性自殺風險最高。相關報告刊登於去年「Nature Sustainability」。

二○二二年國際公衛期刊指出，即使短期暴露於高濃度ＰＭ2.5、ＰＭ10等空汙環境，在延遲一日後仍會提高自殺風險，對重度憂鬱症（ＭＤＤ）患者尤其顯著。

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