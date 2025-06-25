聽新聞
0:00 / 0:00

研究證實：PM2.5濃 增自殺風險

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
2024年國人十大死因中，自殺重新進入榜單。專家認為與空汙有關。記者黃仲裕／攝影
2024年國人十大死因中，自殺重新進入榜單。專家認為與空汙有關。記者黃仲裕／攝影

空氣汙染可能誘發失智，還可能提高自殺風險。一項本土研究發現，ＰＭ2.5濃度與年齡標準化自殺率有著密切關係，空汙指數如果改善，自殺率也會隨著下降，關鍵在於長期處於空氣汙染環境中，恐增加憂鬱、焦慮等負面情緒，從而引發自殺行為。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃指出，國內外研究均證實，ＰＭ2.5濃度增加，對心理健康有負面影響，增加憂鬱情緒，進而讓人想不開。

一項研究顯示，二○○八年至二○一九年間，台灣整體與高雄市ＰＭ2.5濃度與年齡標準化自殺率均呈下降趨勢，其中高雄市空汙改善幅度約五成，自殺率下降幅度達百分之十二點四八，證實空氣品質變好，有助於自殺防治。

葉光芃說，二○一三年至二○一七年期間，中國大陸執行「空汙改善行動計畫」，在ＰＭ2.5濃度明顯降低，估算共避免約一點三萬至七點九萬起自殺事件，同期自殺率下降約一成。反之，每增加一個標準差的ＰＭ2.5濃度，每周自殺率就會上升百分之二點五，其中六十五歲以上女性自殺風險最高。相關報告刊登於去年「Nature Sustainability」。

二○二二年國際公衛期刊指出，即使短期暴露於高濃度ＰＭ2.5、ＰＭ10等空汙環境，在延遲一日後仍會提高自殺風險，對重度憂鬱症（ＭＤＤ）患者尤其顯著。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

細懸浮微粒 空汙 憂鬱 PM2.5

延伸閱讀

發揚台灣軟實力 高雄市國際按摩專業研究發展協會創會

空汙易誘發失智 醫界、環團盼加強監控

台中藍委轟台電多次偷發電 不拆無證燃煤機組就是騙

能穿越血腦屏障…不僅增失智 十大死因多與「空汙」有關

相關新聞

專家：國人10大死因 全與空汙有關

空汙無所不在，嚴重威脅國人健康，專家表示，國人十大死因全與空汙有關，且空汙已被證實是引起失智的關鍵風險因子，籲政府將空汙...

新生兒腸病毒 北部疫情升高恐熱到7月底

腸病毒疫情「北升南降」，北部明顯升高，疾管署預估，新生兒腸病毒流行期將延續至7月底。上周新增1例伊科病毒11型併急性下肢...

飲食咀嚼不可少 喝原汁傷腦傷胃

現代人生活緊湊，許多事情都講求快速，連帶吃東西有時都以原汁取代。營養學專家洪泰雄說，咀嚼是大腦與身體的對話，咀嚼不只是為...

7月徵文主題／謝謝你留下來陪我

整形外科醫師林靜芸在新書「謝謝你留下來陪我」中，溫柔揭露她與罹患失智症的丈夫、台大醫院前院長林芳郁的故事。書中真摯記錄了...

炎夏當心熱傷害 1妙招瞬降室溫

「夏至」剛過，全台持續高溫酷熱。林口長庚醫院臨床毒物中心兼任護理師譚敦慈表示，悶熱的室內環境可能引發中暑，尤其是通風不良...

健康你我他／陪母親住院 病房甘苦談

母親今年98歲，昔日除了生產住過醫院，從未有過住院的經驗，去年春天卻因感冒導致肺炎必須住院治療。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。