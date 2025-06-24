快訊

涉洩密全台最大假出金集團首腦 律師50萬元交保

大樂透頭獎連7槓 下期獎金上看2.3億元

中央社／ 台北24日電

大樂透第114064期今晚開獎。中獎號碼為03、45、08、20、37、49，特別號21；派彩結果，頭獎槓龜，連7槓，下期（27日）預估銷售新台幣1.35至1.45億元，頭獎金額上看2.3億元。

大樂透加開7組100萬獎項開出情形，7組中開出0組，總中獎注數為0注，本期尚有7組100萬獎項未開出，將於次期（27日）繼續加開。

貳獎1注中獎，獎金747萬6893元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

新台幣 大樂透

延伸閱讀

影／集資中大樂透頭獎也做夥行善 今與彩券行捐台中消防局救災器材

台中東勢42人集資大樂透中獎 捐消防局採購救災器材

只付外送平台費！超狂幸運兒僅花3元 中200萬發票特獎

拚端午改運！威力彩頭獎27連摃 下期頭獎累積獎金飆8.4億

相關新聞

博愛座改名「優先席」 醫怒批邯鄲學步自廢武功

博愛座讓座常引發爭議，立法院昨初審通過將博愛座改名為「優先席」，衛福部長邱泰源更提到，此次修法參考英國、韓國及日本，有實...

澄清湖下月起全民免費 遊客讚賞這裡「離塵不離城」

高雄澄清湖風景區每年遊客量超過百萬人次，自來水公司與高雄市府簽訂代管合約，7月1日起澄清湖全面開放遊客入內。環團憂心，水...

周六前慎防午後雷陣雨 周五起恐有熱帶低氣壓發展

明、後2天仍多雲到晴，但明午後雷陣雨範圍擴大至西半部平地，周六前都需留意午後雷陣雨，中央氣象署預報員劉沛滕表示，周末南方...

夏天腳臭併濕疹 中醫師：飲食、足浴、清潔除臭三關鍵

夏天雙腳處於密閉鞋襪，有時又遭逢午後雷陣雨，導致鞋底濕透、孳生細菌，因此，腳汗中的蛋白質、脂肪經細菌分解後，容易產生異味...

北登機廊停何時啟用？桃機：加速系統整合 拚年底上路

暑假旅遊旺季將至，桃園機場公司預估今年7至8月總運量將達853萬人次，有望超越疫情前2019年同期852萬人次，並破歷史...

成美藝廊2026年展覽 7月起徵件

由頂新和德文教基金會營運的「成美藝廊」，即日起啟動二○二六年度展覽徵件，受理時間自七月一日至八月卅一日止，歡迎國內外藝術家、創作團體、文化機構與學校申請，共同參與展出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。