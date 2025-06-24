大樂透頭獎連7槓 下期獎金上看2.3億元

由頂新和德文教基金會營運的「成美藝廊」，即日起啟動二○二六年度展覽徵件，受理時間自七月一日至八月卅一日止，歡迎國內外藝術家、創作團體、文化機構與學校申請，共同參與展出。

2025-06-24 23:27