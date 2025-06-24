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博愛座改名「優先席」 醫怒批邯鄲學步自廢武功

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
立法院委員會初審通過「身心障礙者權益保障法」第53條修正草案，博愛座改名為「優先席」。本報資料照片
立法院委員會初審通過「身心障礙者權益保障法」第53條修正草案，博愛座改名為「優先席」。本報資料照片

博愛座讓座常引發爭議，立法院昨初審通過將博愛座改名為「優先席」，衛福部長邱泰源更提到，此次修法參考英國、韓國及日本，有實際需求者優先使用。但醫師、時事評論家沈政男認為違反超高齡社會潮流，怒批是邯鄲學步、自廢武功。

沈政男指出，博愛座的語意強調同理心與憐憫心，優先席則是冷冰冰的個人主義，格調相差甚大，竟然邯鄲學步，改掉自己比較好的用語；況且「優先席」是日文，怎麼直接講別人的話，對自己的博愛座3個字就這樣棄之如敝屣。

此外，日本的「優先席」有畫四個圖案，翻成文字就是老弱婦孺，而且不只大眾運輸，連電梯也要禮讓給老弱婦孺。但台灣學了「優先席」卻把老弱婦孺給刪了，尤其超高齡社會到來，口口聲聲要做好因應，竟把明文規定的長者優先權刪掉了。

他進一步表示，「優先席」的意思，就是要官方講出優先順序，但修法後改成「其他有實際需要者」，有講等於沒講，等同把「優先」二字的意涵丟給民眾自行角力，根本是立法怠惰，恐怕也無助於減少博愛座讓座糾紛。

而博愛座，本質上就是「老人座」，因為人老了就比較沒辦法久站，這是生物學、醫學與生活常識，卻因為幾個年輕人被罵，就要把「老人座」改掉，還有團體附和能去除對老人家的偏見，那過去所主張的一切老人福利，根本也都是歧視了。

沈政男說，人老了就是比較需要座位，博愛座就是保留給搶座位不如年輕人，也不好意思向他人討座位的長輩，這種精神在超高齡社會不只不該刪除，反而應該更加強調！結果是，台灣反其道而行，乾脆改成「我認為自己應該優先席」好了。

如今把博愛座改「優先席」是自廢武功，但還有補救之道，他建議可以比照英國，發行「優先席卡」，然後鼓勵有需要的人申請，領到的人就帶在身上，如果不好意思開口，或者有爭議的時候就亮出來，沒有的人就該讓座，也可減少讓座爭議。

立法院委員會初審通過「身心障礙者權益保障法」第53條修正草案，博愛座改名為「優先席」。本報資料照片
立法院委員會初審通過「身心障礙者權益保障法」第53條修正草案，博愛座改名為「優先席」。本報資料照片

讓座 沈政男 博愛座

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