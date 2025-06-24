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防災協作中心災時操作培訓 內政部：打造防災網絡

中央社／ 台北24日電

內政部常務次長吳堂安今天表示，為厚植全民防災觀念，消防署即日起至7月中將舉辦5場防災協作中心災時操作培訓，以落實總統賴清德的「全社會防衛韌性」理念。

內政部消防署今天舉辦首場「114年防災協作中心災時操作培訓」。吳堂安致詞表示，防災協作中心是推動全社會防災韌性的重要樞紐，為落實賴總統「全社會防衛韌性」理念，各地方政府已協助全國368處鄉（鎮、市、區）公所完成防災協作中心籌組。

吳堂安提到，消防署為讓公所人員及民間夥伴熟稔防災協作中心災時運作機制，即日起至7月16日將在北部、中部、南部及東部（花蓮及台東）區域，辦理5場次培訓課程，厚植全民防災觀念。

同時，期盼透過民間參與，協助地方政府建構具備自助、互助、共助機能的災防體系，提升社區應變力，共同努力讓台灣社會更具韌性。

吳堂安說，賴總統去年底親赴觀摩新北市板橋防災協作中心演練，今年3月於台南舉行的「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」更將防災協作中心列為演練項目。

他認為，透過實地演練做更充裕的準備，加上這次的5場次培訓課程，除可強化災時防災協作中心的運作，更能銜接內政部持續推動的防災士與韌性社區制度，當災難發生時，定能更好的應變、降低災害傷損。

吳堂安表示，防災士不設門檻、不具強制性，是志願參與與自主學習，截至今年6月中已累積5萬545名民眾完成防災士培訓，橫跨11歲至89歲、遍布各行各業，將防災觀念深入社區每個角落，也能讓韌性社區成員更具防救災能力。

另外，透過台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）建立的民間應變隊伍，訓練民眾在災時能即時應變、彼此協助，補位政府尚未抵達前的「第一里路」。

吳堂安 內政部

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