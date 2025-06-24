賀瓏遭爆料陷情感風波 奇美家電火速切割下架宣傳貼文

曾擔任奇美家電品牌大使的喜劇演員賀瓏，昨遭薩泰爾娛樂以「理念不合」為由解約，隨即被爆出與已故單口喜劇演員天殘的情感風波，形象重挫。賀瓏隨後雖承認兩人曾交往，試圖澄清分手與第三者無關，卻遭天殘友人爆料，指控他在天殘懷孕期間漠不關心，甚至讓對方獨自墮胎，並與女星Albee關係曖昧，掀起「無縫接軌」爭議。

事件延燒至代言工作，奇美家電今年4月才宣布賀瓏為品牌大使，但近日已悄然撤下所有與其相關的宣傳內容。原本在社群平台上可見的賀瓏活動照片與宣傳貼文，已全面下架，顯見品牌方迅速與其切割。