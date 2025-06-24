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設「健康豆苗服務站」新北瑞平國小獲健康促進學校特色獎

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣學童近視問題嚴重，每日戶外活動應最少2小時​，避免孩子長時間盯著電子產品。本報資料照片
台灣學童近視問題嚴重，每日戶外活動應最少2小時​，避免孩子長時間盯著電子產品。本報資料照片

兒童時期的健康狀態，對成年後的影響甚鉅，在少子化的年代，兒童健康議題更應被重視。有關我國學童常見的健康問題，包括近視、過重與肥胖、齲齒（蛀牙）。兒童過度使用3C產品也會產生各種隱憂，除了有礙視力保健，網路遊戲成癮造成個人、家庭、學業等功能障礙。

世界衛生組織強調從不同層面關注兒童健康，從過去以疾病為導向，逐漸轉為以促進健康、改善健康生活型態為主軸。衛福部與教育部合辦「健康促進學校特色獎勵競賽」，選出56所國小、國高中健康學校，獲獎學校著重於「體位適中比率」、「裸視視力不良率」及特定年級的「未治療齲齒率」。

國健署社區健康組研究員黃巧文表示，健康生活觀念應自小扎根，尤其是培養運動習慣，不僅有益於身體健康，還能促進心理發展、培養社交能力。尤其是「戶外活動」，能預防近視、兼顧增強體能與減重，也減少了使用3C產品的時間。

自然光線可以誘發視網膜產生多巴胺，避免發生近視，黃巧文說，國教署推行「規律用眼3010」、「天天戶外活動120」，記住用眼30分鐘、休息10分鐘、每天戶外活動120分鐘以上的口訣。國健署也提出「護眼123」觀念，每年定期檢查視力1次以上、未滿2歲避免看螢幕、每日戶外活動2至3小時。

今年的「健康促進學校特色獎勵競賽」，共計有21縣市132所學校報名，決選56所學校獲得殊榮。獲得卓越獎的彰化縣橋頭國小，以「全人品格、健康活力、多元學習」為願景，校長蔡幸娟領導行政及教學團隊，落實健康促進學校計畫，結合閱讀及SDGs（永續發展目標）校訂課程，推動系統化健康促進教學。

獲得特色獎的新北市瑞平國小，以「聰明吃、快樂動」為行動主軸，針對健康體位不良學生設立「健康豆苗服務站」，結合營養教育與律動課程，協助學生養成健康生活習慣，提升自主健康管理能力。

近視 視力 生活習慣

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