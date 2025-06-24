周六前慎防午後雷陣雨 周五起恐有熱帶低氣壓發展

明、後2天仍多雲到晴，但明午後雷陣雨範圍擴大至西半部平地，周六前都需留意午後雷陣雨，中央氣象署預報員劉沛滕表示，周末南方雲系北上，菲律賓海面、關島及南海周圍適合發展，尤其南海預估有低氣壓發展，後續是否發展為熱帶擾動或甚至颱風，還需再觀察。

劉沛滕說，隨著南方雲系北移，太平洋高壓減弱，南邊低壓帶範圍擴大，周末起可能有熱帶系統發展，目前觀察南海附近的低氣壓將往海南島宜懂，並帶動南方雲系北移，周五（27日）有機會發展成熱帶性低氣壓，但不確定性還很大，後續還需持續觀察。

針對未來1周天氣，劉沛滕指出，明、後（25、26日）2天環境風場為南風或東南風，午後雷陣雨範圍擴大至西半部平地；由於太平洋高壓稍退，明天午後雷陣雨發展旺盛，中南部、北部山區有較大雨勢，中南部山區需留意短延時豪雨。

周五、周六（27、28日）各地仍為午後雷陣雨的天氣型態，但降雨範圍縮小，南部、中部以北山區有局部雷陣雨或大雨，南方雲系預計周日起才會北移，南部、台東整天不定時有局部降雨，午後全台都須留意雷陣雨。

溫度部分，劉沛滕表示，未來1周持續高溫炎熱，各地高溫上看36度，周日（29日）華南雲系北上，屆時溫度稍降1至2度。