T3北登機廊廳9月啟用？桃機公司：依交通部指示

暑假旅遊旺季將至，桃園機場公司預估今年7至8月總運量將達853萬人次，有望超越疫情前2019年同期852萬人次，並破歷史新高，但第三航廈北登機廊廳啟用時間一再拖延，對於國發會要求「9月啟用」，桃機公司今僅表示，會依交通部指示。

園機場公司副總李俊德指出，桃園機場今年1至5月客運量達1975萬2647人次，日均量約13萬人次，6月4日起逾2000萬人次，恢復到2019年同期96.5%的運量，出境尖峰主要集中春節期間，時間則是在上午7至9時，隨著連續假期愈來愈多，勢必會再提升民眾出國意願。

國發會今年5月針對均衡台灣重大建設的列管案件宣布重要階段性成果，針對桃機第3航廈分階段啟用，預計9月15日前啟動北登機廊廳，要求機場公司在中秋節、國慶日前營運，啟用後可增加8個登機門。過去民眾前往較遠的登機門需搭接駁車，未來可透過北登機廊廳抵達，緩解機場內交通。

但桃機公司對於北廊廳啟用日期卻一再拖延，從一開始的今年中旬、9月，近期更是擴大到「今年下半年啟用」，至於是否按照國發會要求於9月啟用北廊廳？李俊德僅表示，會依照交通部指示處理。

桃機公司說明，第三航廈北登機廊廳已完成主要結構工程及固定空橋安裝，現正進行水、電、機電等設備安裝及室內裝潢工程與家具進場，估計9月可完成。

桃機公司指出，啟用後的北廊廳是從二航廈D10候機室繼續延伸，串聯2座航廈的破牆連接工程必須兼顧24小時營運機場的航班停靠、旅客入出境的需求為優先，猶如穿著衣服改衣服也增加工程所需時間。

機場公司表示，未來的幾個月內將加速進行系統整合測試、消防安檢、營運前系統整合測試，以及工作人員演練，並在交通部長陳世凱指示的年底前全數啟用8個登機門目標下，盡速啟用投入營運。