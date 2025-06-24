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帳務系統出包無法繳費 中華電信：下午4時許已恢復正常

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信帳務系統今（24）日一度發生障礙，民眾到門市繳費時，相關服務全面停擺。中華電信回應，已於16:09全數恢復正常服務。圖／中華電信提供
中華電信帳務系統今（24）日一度發生障礙，民眾到門市繳費時，相關服務全面停擺。中華電信回應，已於16:09全數恢復正常服務。圖／中華電信提供

中華電信帳務系統今（24）日一度發生障礙，民眾到門市繳費時，相關服務全面停擺。中華電信回應，已於下午4時9分全數恢復正常服務，造成部分客戶不便，敬請見諒。

中華電信今日發生帳務系統連網伺服器硬體障礙，導致門市無法提供客戶補印待繳帳單服務；民眾若持中華電信電子、簡訊或紙本帳單至門市繳費，則不受影響。中華電信也同步啟動對應措施與彈性服務，未涉及收繳費用的服務，皆能正常申辦。

中華電信表示，「帳務系統經緊急更換硬體模組後，已於16:09全數恢復正常服務，造成部分客戶不便，敬請見諒」。

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