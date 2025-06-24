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國際酒店新品牌！成旅晶贊更名TwoTails 試營期3千有找

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
簡潔的大床房型。圖/Two Tails提供
簡潔的大床房型。圖/Two Tails提供

全新國際品牌「Two Tails Hotel Luzhou」登台，即日起試營運。其前身為營運逾10年的「成旅晶贊飯店」， 轉型升級為亞洲首發據點，導入品牌5大理念：年輕（Young）、氛圍感（Vibe）、活力（Energy）、樂趣（Fun）、快樂（Happiness）。業者預估平均房價為3,500元，試營運期間平日雙人房優惠價2,800元（不含早餐）。

Two Tails Hotel Luzhou共有140間主題插畫客房，涵蓋7大沉浸式樓層，從海底世界到未來星際，讓每晚住宿皆成為啟發想像的靈感旅程。大廳公共空間設計感十足，搭配迎賓冰淇淋、AILED視覺展演藝術牆、Two Tails選品店與百萬訂製的創意捷運車廂打卡站，營造活潑的社交互動氛圍。

餐飲方面，「FruitiniBar」亞熱帶調酒沙龍主打創意水果馬丁尼特調及DIY調酒。創新閩台菜料理「攤味 Tanwei」，命名源自當地廟埕文化，攤位更是象徵每一戶人「家」的延伸。飯店還擁有新北地區難得的109坪戶外景觀露台、創意百老匯與嘉年華風格之會議宴會廳。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

Two Tails Hotel Luzhou位於台北捷運新蘆線徐匯中學站上方6樓，出口即為商 業共構的徐匯廣場，交通便利、生活機能完整。TwoTails將以此為起點，拓展東南亞多個城市後，回歸品牌發源地美國洛杉磯，預計於2028年夏季奧運會前推出品牌旗艦店。

地址：新北市蘆洲區中山一路8號6樓（捷運徐匯中學站/徐匯廣場共構）

電話：02-2285-5799

「攤味」主打閩台菜。圖/Two Tails提供
「攤味」主打閩台菜。圖/Two Tails提供
大廳充滿打卡樂趣。圖/Two Tails提供
大廳充滿打卡樂趣。圖/Two Tails提供

品牌 台北捷運

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