中市今年首例腸病毒重症女童出院 幸家人、同學都沒症狀
台中市清水區4歲女童日前疑似腸病毒感染併發重症及急性無力肢體麻痺，衛生局今表示，中央實驗室檢驗昨天研判確定感染伊科病毒11型併發重症，出現急性無力肢體麻痺，目前經治療已順利出院。
衛生局提醒，腸病毒傳染力極強，特別是5歲以下幼童為高風險族群，預防關鍵在於「勤洗手」與「環境清消」，家中應定期消毒幼兒常接觸物品，成人返家前也應先更衣與正確洗手，避免交叉感染，共同守護兒童健康。
衛生局說，該名個案為本國籍女童，無特殊病史，5月底出現發燒、咳嗽與流鼻水症狀，6月初開始雙腿疼痛且行走困難，經就醫住院並通報，後經中央實驗室確認為伊科病毒11型感染併發重症。經醫療團隊積極治療後，已於今天出院。疫調顯示，女童家中4名同住家人及同班同學目前皆無症狀，衛生局已完成衛教與健康追蹤作業。
衛生局長曾梓展表示，依疾管署資料，暑期期間腸病毒疫情有升溫趨勢，社區中以伊科病毒11型為主，雖以新生兒為主要重症對象，但幼童也具感染與重症風險。他呼籲民眾落實「洗手五步驟」與「洗手五時機」，尤其家中有嬰幼兒者，成人返家應先更衣、洗手後再接觸幼兒；若幼童經診斷感染腸病毒，應請假在家休息至少七日，避免外出或與其他兒童接觸。
曾局長進一步提醒，教托育機構、暑期班與夏令營單位應定期以濃度500 ppm的含氯漂白水（10公升清水加100毫升市售漂白水）清潔幼童常接觸物品表面，以降低腸病毒交叉感染風險，維護兒童健康。
衛生局指出，腸病毒症狀通常為喉嚨痛、發燒、嘔吐或腹瀉，部分個案會出現倦怠與無力，嬰幼兒初期可能僅有活力不佳、喝奶變少等，若未及時就醫，恐導致心肌炎、肝炎、腦炎或多重器官衰竭等重症，嚴重威脅生命安全，呼籲家長與照顧者提高警覺。
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