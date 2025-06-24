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1週無新發現海漂豬 金門豬肉輸台解禁

中央社／ 台北24日電
海巡署金馬澎分署第九岸巡隊水頭安檢所人員於本月14日在金門金寧鄉三角堡岸際執行灘岸巡查勤務時，發現一具漂流豬屍，經農業部動植物防疫檢疫署金門檢疫站與縣府防疫所即刻採樣、焚燒掩埋。圖／海巡署提供
海巡署金馬澎分署第九岸巡隊水頭安檢所人員於本月14日在金門金寧鄉三角堡岸際執行灘岸巡查勤務時，發現一具漂流豬屍，經農業部動植物防疫檢疫署金門檢疫站與縣府防疫所即刻採樣、焚燒掩埋。圖／海巡署提供

金門14日發現1隻漂豬屍體，檢驗出非洲豬瘟病毒農業部17日公告，暫停金門豬隻及產品輸往台灣及其他離島至少1週。農業部今天表示，因無新發現，金門豬肉輸台禁令解除。

農業部動植物防疫檢疫署14日下午接獲海巡署通報，在金寧鄉慈湖三角堡沙灘發現1隻豬隻屍體，檢體送農業部獸醫研究所檢驗。非洲豬瘟中央災害應變中心17日證實，檢驗結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性，且經病毒基因序列比對，與中國大陸流行的第二基因型非洲豬瘟病毒相似度達100%。

農業部17日依動物傳染病防治條例第28條規定公告，暫停金門縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島，至少1週無疫情發生，方可解除管制。

防檢署今天告訴媒體，因1週以來，金門並無發生非洲豬瘟疫情，金門輸台豬肉的禁令自動解除，不另行公告。

非洲豬瘟 金門 農業部 豬肉 病毒 海巡署

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