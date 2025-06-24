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1週無新發現海漂豬 金門豬肉輸台解禁
金門14日發現1隻漂豬屍體，檢驗出非洲豬瘟病毒；農業部17日公告，暫停金門豬隻及產品輸往台灣及其他離島至少1週。農業部今天表示，因無新發現，金門豬肉輸台禁令解除。
農業部動植物防疫檢疫署14日下午接獲海巡署通報，在金寧鄉慈湖三角堡沙灘發現1隻豬隻屍體，檢體送農業部獸醫研究所檢驗。非洲豬瘟中央災害應變中心17日證實，檢驗結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性，且經病毒基因序列比對，與中國大陸流行的第二基因型非洲豬瘟病毒相似度達100%。
農業部17日依動物傳染病防治條例第28條規定公告，暫停金門縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島，至少1週無疫情發生，方可解除管制。
防檢署今天告訴媒體，因1週以來，金門並無發生非洲豬瘟疫情，金門輸台豬肉的禁令自動解除，不另行公告。
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