1週無新發現海漂豬 金門豬肉輸台解禁

夏天到來，許多人擔心電費持續飆漲。日前有位網友發現，他收到最新一期的電費帳單，發現公共電費居然快到850元，但流動電費不到800元，相當於公共電費比自家電費還貴，讓她驚呼「公共電費比家裡的電費貴」。

2025-06-24 18:14