快訊

重磅回歸！006208宣布費用率調降、未來也可望進行分割

飛彈羅生門？伊朗高官否認違反停火 警告以國若「犯錯」將再遇襲

新北藍黨工遭訴 侯友宜批司法「雙重標準」：成打擊異己工具

環境部推冷氣汰換計劃 每案最高可補助500萬元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
環境部推冷氣汰換計劃，符合條件的對象每案最高可補助500萬元。圖為冷氣示意圖。報系資料照／記者洪子凱攝影
環境部推冷氣汰換計劃，符合條件的對象每案最高可補助500萬元。圖為冷氣示意圖。報系資料照／記者洪子凱攝影

鑑於近年氣溫持續上升，且國際間已提出全球冷卻行動承諾倡議，環境部運用前瞻基礎建設計畫第五期特別預算5,000萬元推出「冷卻行動示範運行補助計畫」，針對醫院、學校、旅館、商業或辦公大樓、機關（構）、非屬碳費徵收對象之工廠以及農業相關設施等對象，進行空調系統汰換、引用創新技術或導入智慧化管理等示範案件，採競爭方式審查，每案最高可補助新台幣500萬元，以作為後續其他對象之參考，進而提升事業與國家整體節能成效。

環境部表示，依據聯合國環境規劃署的統計顯示，冷卻設備的能源消耗占全球電力20%以上，而都市因空調等因素的升溫，會在2100年達到4°C，幾乎是平均全球暖化幅度的2倍，且按照目前增加趨勢，2050年冷卻設備容量預期將增加2倍，導致用電量增加一倍以上。因此，在2023年杜拜舉辦的氣候峰會COP28大會上，由阿拉伯聯合大公國主席團及聯合國環境規劃署共同發起《全球冷卻行動承諾（Global Cooling Pledge）》，目標是要在2050年減少空調產生冷卻的碳排放量，較2022年減少至少68%，目前已有德國、美國、日本等72個國家響應加入。為達成此一目標，其執行作法即包含提高能源使用效率、減少高溫暖化潛勢冷媒使用。

為因應氣候變遷高溫衝擊且為達到國家溫室氣體減量目標，環境部配合國家能源轉型與深度節能工作，同時呼應國際倡議的精神，特定訂「冷卻行動示範運行補助計畫」，補助可作為示範應用推廣或創新試驗計畫之冰水主機、儲冰系統、空氣壓縮機等設備汰換，或使用高溫暖化潛勢(GWP)冷媒替代品之創新技術，或導入能源管理系統(EMS)等項目；補助對象為醫院、學校、旅館、商業或辦公大樓、機關（構）、工廠（非屬碳費徵收對象）、農業相關設施等，申請期間自即日起至7月31日止，或補助經費用罄為止。

環境部指出，氣溫持續上升，空調、冷卻設備用電居高不下，生活周遭因空調運行產生的溫度會導致嚴重熱負荷，如何永續冷卻是需要跨部門共同協作的，將積極推動使用高能源效率設備及系統、建築節能、逐步汰換高溫暖化潛勢(GWP)冷媒等三面向工作，並將參照《全球冷卻行動承諾》引領創新技術發展，期促使各界落實冷卻行動，朝向實現2050淨零排放目標邁進。

有關「冷卻行動示範運行補助計畫」內容，已公布在環境部氣候變遷署補助公告專區，歡迎各界踴躍下載並於7月31日前向環境部氣候變遷署提出申請。

環境部 冷氣

延伸閱讀

撤銷中火1800萬罰款敗訴！廖偉翔喊話環境部：懸崖勒馬

鼓勵大學生暑假進修 環境部綠領人才課提供平日班

影／撤銷中火罰款環境部敗訴 盧秀燕籲台電：快把1800萬繳一繳

環境部撤銷中火1800萬罰鍰...法院認違法 台電回應了

相關新聞

1週無新發現海漂豬 金門豬肉輸台解禁

金門14日發現1隻漂豬屍體，檢驗出非洲豬瘟病毒；農業部17日公告，暫停金門豬隻及產品輸往台灣及其他離島至少1週。農業部今...

國際酒店新品牌！成旅晶贊更名TwoTails 試營期3千有找

全新國際品牌「Two Tails Hotel Luzhou」登台，即日起試營運。其前身為營運逾10年的「成旅晶贊飯店」，...

核三重啟公投8月舉辦 學者：存在極大安全隱憂

針對8月23日即將舉辦的核三重啟公投，全國廢核行動平台今天舉辦記者會指出，核三廠所在位置有活動斷層穿越廠區，以及耐震設計...

公設電費比自家用電還貴？ 她PO網引共鳴：我家也是

夏天到來，許多人擔心電費持續飆漲。日前有位網友發現，他收到最新一期的電費帳單，發現公共電費居然快到850元，但流動電費不到800元，相當於公共電費比自家電費還貴，讓她驚呼「公共電費比家裡的電費貴」。

中市今年首例腸病毒重症女童出院 幸家人、同學都沒症狀

台中市清水區4歲女童日前疑似腸病毒感染併發重症及急性無力肢體麻痺，衛生局今表示，中央實驗室檢驗昨天研判確定感染伊科病毒1...

空汙易誘發失智 醫界、環團盼加強監控

「空汙恐與失智等慢性疾病有高度相關，政府應加強監測，以改善空氣品質！」環團與醫生24日一同召開記者會，呼籲政府在預防慢性病的策略中，應加強空污防治。醫生巫錫霖強調，空汙與多項慢性病有關，健空盟創會理事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。