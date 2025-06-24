25日午後雷陣雨擴至西半部平地 未來一週高溫炎熱

氣象署表示，未來一週仍屬高溫炎熱天氣，明天午後雷陣雨將擴展到西半部平地，29日華南雲系北上，南部有降雨狀況，高溫也會稍微降溫。

中央氣象署預報員劉沛滕向媒體表示，明後兩天各地仍是多雲到晴的天氣型態，明天午後雷陣雨範圍擴大到西半部平地，一直到28日前都是要留意午後雷陣雨的天氣型態。

劉沛滕表示，29日起華南雲系北上，南部降雨增加，其他地區雲量增多，留意午後雷陣雨。

溫度方面，劉沛滕表示，28日前都是高溫炎熱的天氣型態，局部高溫仍有攝氏36度以上，29日華南雲系北上，會稍微降溫。

根據氣象署觀測，颱風聖帕今天下午2時的中心位置在北緯29.9度，東經140.5度，以每小時16公里速度，向西北進行。

劉沛滕說，聖帕今天白天的強度維持不錯，預計明天上半天就會減弱為熱帶性低氣壓，聖帕對台灣沒有直接影響，對日本影響也不多，預估會造成關東地區的降雨。

劉沛滕表示，週末時南方雲系北上，太平洋高壓退開，讓菲律賓海面、關島及南海周圍適合發展，尤其南海預估有低氣壓發展，往海南島移動，後續是否有熱帶擾動發展甚至颱風，以及對台灣天氣影響都還要再觀察。