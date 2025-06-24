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屈公病累計病例創18年同期最高 新增2例來自印尼

中央社／ 台北24日電

疾管署今天表示，新增2例屈公病境外移入病例，為本國籍30多歲男性及外國籍30多歲女性，均在印尼感染。國內今年已累計13例屈公病，均為境外移入，為18年同期最高。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青今天在例行疫報說明，新增屈公病境外移入個案中，本國籍30多歲北部男性6月上旬至中旬到印尼旅遊，返台入境當下有發燒、頭痛、倦怠症狀，機場檢測NS1快篩為陰性。

林詠青說，該個案至診所就醫時診斷為感冒，開立口服藥物，但其餘機場採檢的檢體後續經實驗室檢驗出屈公病毒陽性確診；經疫調，同行接觸者都沒有類似症狀。

至於非本國籍30多歲中部女性，林詠青說，個案於6月中旬自印尼入境，入境時有發燒，機場檢測NS1快篩為陰性，後續又出現發燒、頭暈、噁心、冒冷汗等症狀，經實驗室檢驗出屈公病毒陽性確診。

疾管署發言人羅一鈞說明，今年截至6月23日已累計13例屈公病案例，均為境外移入，病例數為自2007年10月列入法定傳染病以來同期最高（2008至2024年同期介於0至9例）。

羅一鈞指出，雖然國內病例目前都是境外移入，但過去屈公病曾在新北市中永和區發生群聚，且大多是發生在暑假後8、9月期間，因此提醒民眾出國一定要注意防蚊，以免造成國內登革熱、屈公病的群聚風險。

疾管署指出，屈公病的病媒蚊與登革熱相同，由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬傳播，潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為可傳染期，感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎（特別是手腳的小關節、手腕和腳踝）、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。

林詠青表示，屈公病感染初期症狀與茲卡病毒、登革熱類似，重症風險較登革熱低，但部分患者會有關節疼痛，且少數患者可能關節疼痛長達數月，年長與年幼者、慢性病患也仍要注意風險。

茲卡病毒 登革熱 屈公病

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