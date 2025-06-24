公設電費比自家用電還貴？ 她PO網引共鳴：我家也是
夏天到來，許多人擔心電費持續飆漲。日前有位網友發現，他收到最新一期的電費帳單，發現公共電費居然快到850元，但流動電費不到800元，相當於公共電費比自家電費還貴，讓她驚呼「公共電費比家裡的電費貴」。
一名女網友在Threads發文抱怨「有沒有一種可能！公用電費大於我家裡的電費？！」從她貼出的帳單照片可以看到，她這期的應繳金額為1628元，而流動電費是781.2元，公共設施電費則為846.4元。
對此，有些網友認為這樣是正常的，指出「要看分攤戶數吧！越多戶分攤越便宜」、「這費用很正常啊，所以有些社區會開會來節省裝飾燈」、「我家電費也是727.2元，公共設施電費是957.8元」、「你這還算便宜」、「正常，120戶大樓的公共電費主要是停車場電燈，加上大廳、電梯全天候冷氣」。
而台電從今年6月1日起已實施夏季電價，台電解釋：一般住家由於用電量較少且離峰時間（夏月00：00~09：00；非夏月00：00~06：00、11：00~14：00）用電量不多，故多按累進電價計費。累進電價依用電級距遞增，分為6段級距計費，並沒有尖離峰時段的差別，故電價高低僅與用電量多寡有關，與什麼時間用電無關。
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