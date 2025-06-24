空汙易誘發失智 醫界、環團盼加強監控
「空汙恐與失智等慢性疾病有高度相關，政府應加強監測，以改善空氣品質！」環團與醫生24日一同召開記者會，呼籲政府在預防慢性病的策略中，應加強空污防治。醫生巫錫霖強調，空汙與多項慢性病有關，健空盟創會理事長葉光芃則指出，台灣缺乏交通測站與監控PM0.1的測站，應儘速加強空汙監控。
多慢性病與空污有關
台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃指出，國際重量級醫學期刊《刺胳針》2024年的「失智症的預防、介入與照護」報告，包括肥胖、高血壓、糖尿病、情緒低落、聽力損失、高膽固醇與視力損失等疾病都有一定比例與空汙有關，另外少動、抽菸、飲酒、腦傷與少教育也與空污有一定相關性。
「若能減緩空污，這些疾病與失智都有機會緩解！」台灣神經學學會前理事長巫錫霖指出，降低空汙不只是公衛目標，也有實質的神經保護作用，公共政策如改善交通排放、提高綠地覆蓋率與室內空氣品質，也應該被納入失智症的預防策略，雖然目前有單株抗體藥物，但失智目前僅能緩解，無法治癒，應積極減少誘發源。
空汙交通測站太少
台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈則說，近日前衛生署長林芳郁罹患失智症的新聞，使台灣社會有很大震撼，就連最傑出的醫師也會受失智所苦，但失智症有許多可避免的因子，包括戒菸、不酗酒、多運動、避免三高與憂鬱等，另外需要民眾與政府一起做的，就是減少空污，包括PM0.1、2.5與NO2等污染物的減量。
「台灣的交通測站太少！」葉光芃強調，環境部目前78個空品監測站，僅有6處是交通測站，當中也只有大同與三重是設置在熱區的道路旁，且目前還相當卻乏對PM0.1的常態性監測，呼籲相關部會也要將PM0.1納管，有效儘速改善空污。
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