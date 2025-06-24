大阿里山烏龍茶競賽比拚 青農李柏蒼奪冠將拚全國賽

嘉義縣番路鄉農會舉辦大阿里山茶區清香烏龍茶競賽，茶農比拚製作半球型包種茶，從室內萎凋、攪拌、炒菁，再到團揉全程純手工，最後繳茶進行品質評鑑，縣長翁章梁今天出席頒獎，恭喜茶農李柏蒼獲得冠軍，將代表嘉義縣參加全國製茶技術競賽，期許奪得佳績。

清香烏龍茶競賽邀請茶業改良場魚池分場前分場長郭寬福擔任主審，並由茶業改良場專家組成評審團，依據香氣、滋味、外觀及茶湯色澤綜合評分，參賽者需採摘20至25台斤茶菁，全程手作不得仰賴機械，許多青農徹夜趕工，只為追求茶葉最佳風味。

郭寬福指出，今年選手普遍表現可觀，茶葉香氣變化自然，製程細節掌握度高，已展現中生代製茶者的專業潛力，尤其前段萎凋處理與炒菁火候是成敗關鍵，李柏蒼穩定掌握炒菁的火候，帶出層次分明茶葉香氣，技術可與資深茶師比肩。

縣長翁章梁說，嘉義的茶業不只是產業，更是文化與土地連結的象徵，看到這麼多年輕人投入手工製茶，讓大家看見嘉義茶的未來，也證明地方農業可以具備競爭力，李柏蒼在競賽中脫穎而出，胞弟李柏儀也獲季軍，兄弟2人展現嘉義青農世代實力。