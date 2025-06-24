土城醫院也開打 76歲極輕度阿茲海默症 打首劑失智新藥

全台失智新藥開打，不少患者於新藥未正式在台上市前，已主動至神經內科諮詢，盼有機會延緩病情。新北市立土城醫院今天下午也替一位罹患極輕度阿茲海默症的76歲女性，施打失智新藥「樂意保」，成為該院首劑失智新藥施打對象，土城醫院為全台最早啟用失智療法的醫療院所之一。

衛生福利部核准新一代阿茲海默症治療藥物，於台灣掀起一波施打潮，兩款單株抗體藥物為樂意保（Leqembi）及欣智樂（Kisunla），已經在美、日等國上市。新北市立土城醫院神經內科主任徐榮隆表示，阿茲海默症的主因為腦內堆積過多的蛋白質「類澱粉」，新藥可協助早期患者清除大腦垃圾。

徐榮隆指出，這款創新藥物屬於「類澱粉蛋白單株抗體」，其作用機制是針對與阿茲海默病有關的的β-類澱粉蛋白進行清除，期望藉此延緩病情惡化。

雖然施打新藥屬於自費療程，但對於符合特定臨床條件與診斷標準的患者而言，提供了突破性的治療契機，多爭取一些時間與家人相處。

徐榮隆說，早在藥品上市前一年，內部即著手籌備，召集神經內科、藥劑部、護理部、門診、影像診療科、急診醫學科及行政單位等多個部門，展開跨團隊會議與臨床流程規畫，同時與急診科密切合作，確保用藥病人在一年半的治療過程中，保障用藥安全。

使用這兩種藥物有副作用風險，包括腦出血與腦水腫，徐榮隆強調，團隊進行多項臨床評估與影像檢測，患者如果有突發性臨床症狀到急診時，急診醫師能夠順利辨識病人並且給予適當治療，以保障病人用藥安全。另針對潛在的患者進行神經影像、生化指標與臨床認知功能的全方位評估。

在綜合療效與風險評估後，土城醫院於6月24日成功完成施打作業，這名患者為76歲女性，臨床診斷為極輕度阿茲海默病。經醫療團隊縝密安排，其施打過程順利無虞，且未出現顯著副作用，目前已納入長期追蹤機制，以評估療效及安全性。