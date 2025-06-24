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墾丁凱撒疑似食品中毒案 衛生局稽查令餐廳今日「暫停作業」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
墾丁凱撒飯店疑似食品中毒案，屏東縣衛生局今日再派員到場行政調查，發現諸多缺失要求立即或限期改善，並命業者今日暫停作業。圖／縣府提供
墾丁凱撒飯店疑似食品中毒案，屏東縣衛生局今日再派員到場行政調查，發現諸多缺失要求立即或限期改善，並命業者今日暫停作業。圖／縣府提供

墾丁凱撒飯店疑似食品中毒案，屏東縣衛生局今日再派員到場行政調查，發現諸多缺失，已要求立即或限期改善，並命餐廳今日暫停作業。另網路上傳出也有其他團體「中招」，衛生局表示，截至目前並未再接獲醫院通報新增個案。

高雄市衛生局表示，23日晚間8時40分接獲義大醫院通報，新北市某公司7人疑食品中毒案，高市衛生局調查，31人在6月22日入屏東縣墾丁凱撒飯店，23日早餐進食後，最早上午10時起陸續發病。

屏東縣衛生局接獲通報後，立即啟動疑似食品中毒調查，今日再派員至現場行政調查。發現現場環境缺失，包括生熟食刀具未區隔、部分調味品分裝未標示品名及效期，已立即改善；另外熟食區部分天花板不潔，則命業者限期改善。

衛生局依據食品安全衛生管理法第41條規定，命餐廳今日暫停作業，環境清消後，才能對外供餐。另採集環境檢體4件及食餘檢體8件已送驗，後續將依檢驗及疫調結果綜判是否確屬食品中毒案件，並依食品安全衛生管理法相關規定處辦。

另網路上有網友PO文指出，也在相近時間食用墾丁凱撒自助餐後，出現身體不適狀況，衛生局表示截至目前並未再接獲醫院通報新增個案，會再調查。

墾丁凱撒飯店疑似食品中毒案，屏東縣衛生局今日再派員到場行政調查，發現諸多缺失要求立即或限期改善，並命業者今日暫停作業。圖／縣府提供
墾丁凱撒飯店疑似食品中毒案，屏東縣衛生局今日再派員到場行政調查，發現諸多缺失要求立即或限期改善，並命業者今日暫停作業。圖／縣府提供

衛生局 屏東縣 中毒

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