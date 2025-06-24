中東風險升溫 桃機公司籲旅客出發前確認航班

網路經常流傳「體內有10公斤宿便」、「清宿便就能變瘦變美」等說法，讓許多人瘋狂吃酵素、喝排毒飲品。不過腸胃科醫師鄭泓志在臉書直言，這些說法其實都是迷思，而且宿便這個詞在醫學上根本不存在！他也一口氣破解三大常見迷思，提醒民眾別再誤信偏方，否則不只沒變美，還可能傷害腸胃健康。

2025-06-24 15:33