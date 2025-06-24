中東風險升溫 桃機公司籲旅客出發前確認航班
中東地緣政治風險升溫，桃園機場公司今天表示，桃機前往中東等鄰近地區包括阿聯酋及土耳其航空，提醒旅客出發前先聯繫航空公司確認，而長榮與華航則表示不受影響。
受到中東局勢動盪的影響，桃園國際機場公司今天表示，目前桃園機場前往中東及鄰近地區包括阿聯酋航空（台北-杜拜）每日1班，以及土耳其航空（台北-伊斯坦堡）每週10班。由於相關區域飛航狀況不穩定，請旅客出發前先聯繫航空公司確認航班。
中華航空公司說明，華航班機目前暫無受影響，未來將持續嚴密觀察國際局勢，以維護機組人員與航機飛航安全。
長榮航空公司則表示，目前航班不受影響。
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