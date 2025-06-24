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苗醫攜手基層院所區域聯防 13分鐘救回心梗婦

中央社／ 苗栗縣24日電

衛福部苗栗醫院成立心血管照護團隊，落實與基層醫療院所區域聯防，1名老婦日前疑似心肌梗塞送往鄰近醫院，經啟動綠色通道轉入苗醫，團隊13分鐘開通阻塞血管成功搶回一命。

苗栗醫院是苗栗縣唯一的公立醫院，院長徐國芳今天表示，為加強急性冠心症的急救治療，醫院特別成立「心血管照護團隊」並建立「到院前綠色通道流程」，落實與苗栗基層醫療院所區域聯防合作，以降低病人急性冠心症的合併症及死亡率。

苗栗醫院指出，這名88歲老婦日前因突發胸悶、盜汗與頭暈不適，家人緊急將她送往鄰近的協和醫院，經初步檢查，高度懷疑為急性心肌梗塞，立即連絡苗醫並傳送心電圖，經苗栗醫院心臟內科醫師何聖光判斷確認，火速啟動「急性心肌梗塞他院轉入快速通關流程」。

何聖光表示，治療心肌梗塞的首要課題就是與時間賽跑、分秒必爭，若超過黃金救援時間，冠狀動脈血管越慢打通，心肌越慢得到足夠的氧氣與養分，恐將導致心肌功能受損、缺血壞死更嚴重，甚至造成心臟無法做工，全身器官組織無法得到氧氣和養分而衰竭、危及生命。

苗栗醫院表示，根據衛福部急性冠心症重度級緊急能力評鑑標準，病人由他院轉入急診時間至打通血管時間，建議60分鐘內打通血管；老婦被送抵苗醫後，僅13分鐘即完成血管打通手術，成功搶回一命，且術後復原良好，住院3天後康復返家。

徐國芳說，醫院執行「到院前綠色通道流程」高效率，醫療團隊接收到病患心電圖後立即啟動救援程序，確保60分鐘內完成血管打通和支架放置關鍵手術，這次透過院際合作與綠色通道運作，再添成功搶救案例，展現醫療團隊專業與合作默契。

綠色 心肌梗塞 團隊

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