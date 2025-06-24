午後對流雲系旺盛 新北等13縣市防大雨
午後對流雲系發展旺盛，中央氣象署針對新北市等13縣市發布大雨特報，提醒民眾留意。
中央氣象署發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南投、屏東地區及新北至高雄、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。
大雨地區為新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。
氣象署也針對南投縣、嘉義縣、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時45分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，以及低能見度。
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