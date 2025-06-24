桃機客運量破2千萬人次 估暑假較2024年成長9.5%

桃園機場公司今天表示，今年客運量已於6月4日突破2000萬人次，預估暑假7月至8月總運量將達853萬人次，較去年成長9.5%，有機會超越2019年同期客運量852萬人次。

交通部今天舉辦例行記者會，會中桃園機場公司指出，桃機今年1至5月客運量達1957萬人次，6月4日起突破2000萬人次，已恢復2019年同期96.5%運量。

隨著暑假到來，桃機公司預估7月至8月總運量將達853萬人次，較2024年成長9.5%，有機會超越2019年同期客運量852萬人次。

桃機公司提醒，旅客出發前應確認護照效期及航班資訊，避免影響行程，提前3小時抵達機場，預留換匯和保險時間，並可善用智慧化服務，包括手機App網路報到及自助報到機等，節省等待時間。

桃機公司也呼籲旅客在託運行李時，務必注意4不原則，包含不讓行李保護套鬆脫；不讓行李綁帶、吊牌等鬆脫或過長；不放置不合規行李；不讓行李打包鬆散，讓託運行李順利運送到搭乘航班上。

桃機公司表示，旅客的行動電源應隨身攜帶不得託運；傳統打火機1人限帶1枚，應隨身攜帶不得託運，防風及藍焰打火機隨身或託運行李皆禁止；含鋰電池手持風扇應隨身攜帶不得託運，含鉛酸電池手持風扇隨身或託運行李皆禁止；液體膠狀類物品須裝於100毫升以下容器；剪刀刃長於6公分內刀剪類尖銳物品，可隨身攜帶上機。