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陳金德視察國道1號楊梅至頭份段拓寬 拚2033年通車

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院政務委員兼工程會主任委員陳金德。聯合報系記者林澔一／攝影
行政院政務委員兼工程會主任委員陳金德。聯合報系記者林澔一／攝影

行政院政務委員兼工程會主任委員陳金德24日前往視察「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」，此工程為賴清德總統「均衡臺灣」發展理念的重大建設項目，攸關桃園、新竹、苗栗地區交通與產業發展，主要紓解國道1號桃竹苗地區長年壅塞問題之關鍵工程，交通部力拚明年初動工、分階段於122年前全線通車，採增加工作面方式來有效縮短工期，以符合行政院卓院長對本工程進度的高度期許，提早全面強化中北部區域交通韌性，支撐「桃竹苗大矽谷」產業發展的目標。

在交通部、高公局等單位陪同下，陳金德一行視察楊梅新竹段高架拓寬規劃現場，陳金德表示，國道1號自五楊高架通車以來，已有效提升台北至桃園路段運輸效率，然而桃竹苗路段長期出現重現性壅塞與容量不足問題。交通部因而自107年啟動36公里長國道1號拓寬工程規劃，全面升級既有國道系統，拓寬工程規劃北起楊梅休息站北側、南至頭份交流道，於新竹系統以北採2-3車道拓寬，新竹系統以南則分流國道3號採單車道進行拓寬，並考量高架及平面間車流轉換需求，規劃於竹北交流道北側設置轉接道。

陳金德指出，計畫完成後，預期有效紓解國道1號平面主線30%以上交通量，目標於130年平、假日尖峰時段，提升楊梅至竹北路段服務水準從F級至C級，提高國道1號中長程車流運輸效率。除了解決區域交通瓶頸，因交通動線的升級，更可配合中央推動「桃竹苗大矽谷推動方案」政策，有助於桃竹苗高科技產業群聚的持續擴展。

高公局說明，自107年啟動本案可行性研究，歷經多次地方協商與技術檢討，已於113年完成公聽會及興辦事業計畫核定作業。未來將積極完成用地取得、設計審查與標案作業，總經費約新臺幣1,314.15億元，預定115年初正式動工，122年全面完工通車。

陳金德表示，本計畫已展開土地使用相關程序，後續為減輕交通影響，工程規劃採半半施工；另屬工程要徑的隧道段，交通部以橫坑方式增加工作面，整體施工期程約6年。為確保施工進度與品質，將由交通部與高公局成立專案管理機制，導入系統性工期控管，與相關部會及地方政府密切協調介面問題，致力如期如質推進。

陳金德 國道 交通部

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