暑假運量刷新紀錄 桃機公司預估總運量達853萬人次

航空產業復甦力道強勁，根據桃機公司預估，今年暑假總運量將達到853萬人次，刷新歷史紀錄，此外，對於今年整體桃機客運量則是預估可以貼近2019年的4,868萬人次。

桃機公司指出，2025年截至5月的客運量達1,957萬人次，甚至已在6月4日起突破2,000萬人次，已恢復2019年同期96.5%的運量。隨著暑假旅遊旺季即將來臨，機場公司預估7月至8月總運量將達853萬人次，較2024年成長9.5%，有機會超越2019年同期客運量852萬人次。另外，截至今年五月，桃機的日均客流量來到13萬人次，對比2019年的全年13.3萬人次仍有些微差距。

桃機公司副總經理李俊德表示，對於今年桃機公司全年度運量目標還是以2019年的4,868萬人次為基準，但就保守估計來看，今年有望貼近此數字，但由於6月4日已突破2,000萬人次，對於今年是否有望突破，目前還在觀望中，不過受到匯率影響，台幣強勢，國人出國意願有望提高，再加上下半年有增加連假，也有望推升國人出國旅遊意願。

至於第三航廈北廊廳進度，李俊德說，目前正在持續努力中，至於先前國發會提到有望在9月15日前啟動北登機廊廳，這部分還是要先看交通部長的指示。

此外，機場公司提醒旅客出發前應確認護照效期及航班資訊，避免影響行程；提前3小時抵達機場，預留換匯和保險時間，並可善用智慧化服務，包括手機APP網路報到及自助報到機等，節省等待時間。

為確保旅途順暢無憂，機場公司呼籲旅客在託運行李時，請務必注意「四不原則」：不讓行李保護套/膜鬆脫；不讓行李綁帶、吊牌等鬆脫或過長；不放置不合規行李(有關行李託運規定詳細資訊，請洽各航空公司)；不讓行李打包鬆散，讓託運行李順利運送到搭乘航班上。

機場公司也提醒，行動電源應隨身攜帶不得託運；傳統打火機1人限帶1枚，應隨身攜帶不得託運、防風及藍焰打火機隨身或託運行李皆禁止；含鋰電池手持風扇應隨身攜帶不得託運、含鉛酸電池手持風扇隨身或託運行李皆禁止；液體膠狀類物品須裝於100毫升以下容器；剪刀刃長於6公分內之刀剪類尖銳物品，可隨身攜帶上機，請旅客遵守相關規定，有助於減少複查加快通關效率。