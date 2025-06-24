整理包／1000元客家幣7月發放！看懂領取資格、時間、流程 加碼先搶先贏

光是改變喝水方式，就可能帶來驚人的健康改善！一名大腸癌患者在手術後接受化療期間，沒有更換藥物，也未服用任何保健品，單靠調整喝水習慣，體力便明顯提升。林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎分享，患者依照建議「不猛灌水、不喝冰水、規律補充常溫水」，不僅擺脫長期便祕與口腔破皮，連整體精神狀態也大幅改善，讓他直呼「太神奇了」。

2025-06-24 15:47