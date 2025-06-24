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整理包／1000元客家幣7月發放！看懂領取資格、時間、流程 加碼先搶先贏

聯合新聞網／ 綜合報導
新台幣示意圖。路透
新台幣示意圖。路透

政府發錢了！為推動客家文化發展，客委會宣布7月起發放28萬份面額1000元的客家幣，提供18歲至49歲、符合資格的民眾領取。誰符合資格、該如何申請、何時開始登記、領取後又該如何使用？《聯合新聞網》整理完整資訊，並加碼優惠資訊，讓您一次看懂。

誰可以領取客家幣？

共3種族群可領取，符合不同資格的民眾可重複領取。

  1. 114年通過客語認證民眾：不限年齡，所有通過114（2025）年度客語能力各級認證的考生皆可領取；若通過不同腔調認證，則可分別領取。符合資格者，將於7月1日起寄送客家幣紙本QR Code信件。

  2. 客語家庭：於客家幣發放日前曾獲表揚的歷年客語家庭成員，通過認證者（不限級別）即列為發放對象，如原本採拍攝影片方式獲表揚者，補充更新講客生活影片、經客委會確認後亦列為發放對象。符合資格者，將於7月1日起寄送客家幣紙本QR Code信件。

  3. 114年滿18歲~49歲青壯年：於期間內至合作金融機構APP進行登記，中籤者可於該APP數位券匣查詢及使用。

何時開始登記客家幣？

  • 登記時間：2025年7月1日上午9時至7月30日中午12時前。

  • 抽籤時間：2025年7月30日下午2時，客委會依身分證字號尾數抽籤，並將結果公布於活動網站。

如何申請客家幣？

至合作金融機構APP進行登記，為確保登記順利，前5天將以身分證字號最末碼（尾數）進行分流：

  • 7月1日：尾數0、1可登記。

  • 7月2日：尾數2、3可登記。

  • 7月3日：尾數4、5可登記。

  • 7月4日：尾數6、7可登記。

  • 7月5日：尾數8、9可登記。

  • 7月6日至7月30日：符合資格者均可登記。

參與客家幣發放作業之金融機構。圖／取自客家委員會
參與客家幣發放作業之金融機構。圖／取自客家委員會

玉山Wallet為例，進入APP後點選「數位券」、選擇「登記數位券」再點選「登記」鍵、「確認登記」即可。登記成功後點選「查看數位券」便可查詢登記內容。

若無上列金融／電支機構帳戶，但擁有台北富邦、國泰世華銀行、高雄銀行、王道銀行、台中商銀、瑞興銀行、新光銀行、聯邦銀行、遠東銀行、凱基銀行、連線銀行及南農中心的金融帳戶，也可透過一卡通APP註冊帳號，即可依流程開通數位券帳戶。

加碼優惠

    客委會表示，為鼓勵民眾踴躍登記，目前已有15家合作金融機構針對優先登記的中籤民眾提供加碼優惠100元，限量4萬5000份，先搶先贏，送完為止。

客家幣使用期限與範圍

  • 使用期限：2025年8月1日至2026年6月30日，逾期自動失效。

  • 使用方式：客家幣為數位貨幣，領取及使用皆透過金融機構APP數位券匣，非直接發放至個人帳戶。使用上需注意不得轉售、兌換成等值的現金，也無法轉贈他人使用。

  • 使用範圍：可於全國11個縣市70個客家文化重點發展區之客家幣合作「（我）講客」店家消費，臨櫃結帳時只要出示客家幣QR code給店家掃描或掃描店家TWQR，並輸入消費金額後，即完成抵用，不限次數，用完為止。

金融機構 客家文化 客委會

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