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屈公病病例數創18年同期新高 上周增2例全來自「印尼」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，國內外屈公病趨勢。記者李青縈／攝影
疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，國內外屈公病趨勢。記者李青縈／攝影

屈公病上周新增2例，皆為印尼境外移入，分別為30多歲本國籍男性和30多歲印尼籍女性。疾管署示警，今年屈公病數量比以往增加不少，提醒民眾若是前往東南亞，應該留意好防蚊措施。

疾管署防疫醫師林詠青說，兩名境外移入，一名是北部30多歲男性，6月上旬到印尼旅遊，返台時出現發燒、頭痛、倦怠等症狀，被疾管署檢疫站攔截採檢，登革熱快篩陰性，但隔天到診所就醫，並且檢驗結果出爐為屈公病。另一名為中部30多歲印尼籍女性，同樣是機場入境時因發燒被檢驗站攔截，同樣登革熱快篩陰性。

屈公病為第二類法定傳染病，透過埃及斑蚊及白線斑蚊叮咬傳播，與登革熱病媒蚊相同。羅一鈞說，往年屈公病在夏季之前很少超過10例，但今年已經累計13例均為境外移入，分別為印尼11例、菲律賓1例、斯里蘭卡1例，為自2007年10月列入法定傳染病以來、18年同期新高。

林詠青說，屈公病發病初期症狀與登革熱相似，由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬傳播，潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期（可傳染期），感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。

屈公病的病名為音譯，英文疾病名稱「Chikungunya」，在非洲坦尚尼亞當地語就是指「痛得將身體彎起來」，因部分病患會有嚴重關節疼痛症狀，甚至倦怠感和關節痛會持續數周至數月，此與登革熱表現不同，為屈公病特徵。

屈公病的重症高風險群為新生兒、年長者、有高血壓、糖尿病、心血管疾病的慢性病患。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，全球今年迄今累計逾25萬例病例及80例死亡，以美洲疫情最為嚴峻，其中，以巴西逾17萬例為多；亞洲印度逾3萬例病例，印尼部分地區病例數高於近年同期，斯里蘭卡亦爆發疫情；法屬留尼旺島疫情趨緩，惟病例數已逾5萬例。

疾管署呼籲，預防屈公病的最有效的方法為清除孳生源，民眾應定期檢視戶內外環境，澈底清除積水容器，防止病媒蚊孳生。疾管署亦提醒計畫前往屈公病流行地區的民眾，於當地應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊液。入境時如自覺可能感染，應主動聯繫機場檢疫人員。

疾管署 屈公病 印尼

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